Les enfants de Sean « Diddy » Combs répondent à une nouvelle rumeur concernant sa défunte mère Kim Porter

Quatre des enfants de Sean « Diddy » Combs s’expriment pour la première fois depuis que leur père a été arrêté et accusé de complot de racket et de trafic sexuel, réfutant les « horribles théories du complot » impliquant leur défunte mère, Kim Porter et un livre prétendant être son propre témoignage.

Les fils Quincy, 33 ans (que Porter a eu avec Al B Sure ! et que Combs a adopté plus tard) et Christian, 26 ans, ainsi que les filles jumelles du couple, Jessie et D’Lila, 17 ans, ont écrit dans une déclaration commune qu’ils avaient « vu tant de rumeurs blessantes et fausses circuler » sur la relation de leurs parents et la mort de leur mère en 2018.

« Les affirmations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses. Elle ne l’a pas fait. Et quiconque prétend avoir un manuscrit se présente sous un faux jour », ont-ils écrit. « Veuillez comprendre que tout soi-disant « ami » parlant au nom de notre mère ou de sa famille n’est pas un ami. Il n’a pas non plus à cœur ses intérêts. »

REGARDEZ SUR FOX NATION : QU’EST-CE QUE DIDDY A FAIT?

« Nos vies ont été brisées lorsque nous avons perdu notre mère. Elle était notre monde. Et rien n’est plus pareil depuis son décès. Il a été incroyablement difficile de comprendre comment elle a pu nous être enlevée si tôt. La cause de sa mort est établie depuis longtemps », ont-ils écrit. « Il n’y a pas eu d’acte criminel. Le deuil est un processus qui dure toute la vie. Et nous demandons à tout le monde de respecter notre demande de paix alors que nous continuons à faire face à sa perte chaque jour. »

Porter, qui était séparée de Combs depuis plusieurs années au moment de son décès, a été retrouvée morte à son domicile en novembre 2018. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a confirmé plus tard qu’elle était décédée d’une pneumonie lobaire.

REGARDEZ « TMZ : LA CHUTE DE DIDDY » GRATUITEMENT SUR TUBI

« Nous sommes profondément attristés que le monde ait fait de ce qui a été l’événement le plus tragique de nos vies un spectacle », ont poursuivi ses enfants. « Notre mère doit rester dans les mémoires comme la femme belle, forte et aimante qu’elle était. Sa mémoire ne doit pas être entachée par d’horribles théories du complot. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR INSTAGRAM

Plus tôt ce mois-ci, un livre intitulé « KIM’S LOST WORDS: A journey for justice, from the other side… » a été publié par l’éditeur Chris Todd. Le manuscrit de 59 pages, qui aurait été écrit par Porter avant sa mort, comprenait des allégations d’abus et des descriptions détaillées de ses relations sexuelles avec Combs.

« Les mémoires de Kim Porter sont faux », a déclaré Erica Wolf, l’avocate de Combs, à Fox News Digital. « C’est également offensant – une tentative éhontée de tirer profit d’une tragédie. Chris Todd n’a aucun respect pour Mme Porter ou sa famille, qui méritent mieux. Contrairement aux mensonges contenus dans ses mémoires écœurants, il est établi que Mme Porter est morte de causes naturelles. Qu’elle repose en paix. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

Al B Sure! a parlé de Porter dans un long post Instagram lundi, affirmant que sa mort était un « meurtre tragique ». Al B Sure!, qui a été marié à Porter pendant un an, a demandé une enquête sur sa mort.

Les représentants d’Al B Sure ! n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’éditeur de « Kim’s Lost Words » a déclaré Personnes« Tu penses que Chris Todd risquerait sa vie et sa réputation sur quelque chose qui est faux ? »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

Combs est également père de deux fils, Justin, 30 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Misa Hylton, Chance, 18 ans, qu’il partage avec son amie et femme d’affaires Sarah Chapman, ainsi que Love, presque 2 ans, qu’il partage avec le mannequin Dana Tran.

Le magnat des médias en disgrâce est toujours détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il attend son procès fédéral. La demande de mise en liberté sous caution lui avait été refusée une première fois par le tribunal, avant d’être rejetée une seconde fois lors d’un appel.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.