Les enfants de Scarlett Johansson : ce qu’il faut savoir sur les 2 enfants rarement vus de la star des « Avengers »

Scarlett Johansson est la fière maman de deux enfants, dont sa fille Rose, 7 ans, et son fils de deux mois, Cosmo. En savoir plus sur eux ici.

Scarlett Johansson, 36 ans, est l’une des actrices les plus talentueuses d’Hollywood, mais c’est aussi une maman dévouée de deux enfants ! La belle blonde est la fière parente de sa fille, Rose Dorothée Dauriac, 7 ans et fils de deux mois, Cosmo Jost. Bien qu’elle ait naturellement tendance à garder sa vie personnelle aussi privée que possible, nous avons parfois des aperçus et des informations sur les deux précieux bambins.

Découvrez-en plus à leur sujet ci-dessous.

Rose Dorothée Dauriac

Rose est l’aînée des enfants de Scarlett, qu’elle partage avec son ex-mari Romain Dauriac, avec qui elle a été mariée de 2014 à 2017. La jolie petite fille est née en 2014 peu de temps avant que ses parents ne se marient et a été vue avec sa mère à diverses occasions, comme la sortie shopping ci-dessus. Scarlett a parlé de la joie d’être mère et de ce qu’elle a ressenti lorsque Rose est arrivée pour la première fois lors d’une interview en 2015.

« Quand elle est sortie de moi, j’ai été tellement surprise », a-t-elle déclaré Magazine W. « J’avais en tête une idée très précise de ce à quoi ressemblerait mon bébé. Et, bien sûr, elle est complètement différente… parfaite, mais pas ce que j’avais imaginé.

« Elle me suit tout le temps, ce qui est merveilleux », aurait également déclaré Scarlett. Kelly Clarkson dans une autre interview à propos de son premier-né qui la suivait. « Il y a certainement des moments où elle est de l’autre côté de la porte de la salle de bain et je me dis : ‘Rose, tu dois me donner une minute !’ Tout le monde a besoin de son temps. Mais elle a de bonnes intentions, et je préfère qu’il en soit ainsi plutôt qu’elle ne veuille rien avoir à faire avec moi.

Cosmo Jost

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Colin Jost (@colinjost)

Scarlett et son mari Colin Jost, a accueilli en privé son deuxième enfant et son premier, son fils Cosmo à l’été 2021. Après que des rumeurs ont circulé selon lesquelles les tourtereaux attendaient un bébé, le papa adoré s’est rendu sur son Instagram pour confirmer que leur fils était bien né dans un message le 20 août. 18. « D’accord, nous avons eu un bébé », a commencé son message. « Il s’appelle Cosmo. Nous l’aimons beaucoup. » Les Saturday Night Live l’acteur a également demandé la confidentialité.

Tout au long de sa grossesse avec Cosmo, Scarlett est restée à l’écart des projecteurs, mais selon une source qui a parlé avec Sixième page peu de temps avant la naissance, le couple était « ravi » d’agrandir sa famille. « Scarlett doit arriver bientôt, je sais qu’elle et Colin sont ravis », a déclaré la source.