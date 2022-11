Les enfants de Ryan Reynolds ne savaient pas du tout que « tante » Taylor Swift était célèbre – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock/Stephen Lovekin/Shutterstock

« Nous avons un Taylor Swift Minuits soirée dansante juste après ça. C’est dimanche,” Ryan Reynolds a déclaré lors de l’épisode du 7 novembre de SiriusXM Le spectacle de Jess Cagle. Héberger Jess Cagle a demandé comment Ryan, 46 ans, et Blake Livelyles filles de – Inès, Betty, et James Reynolds – a réagi au nouvel album de Taylor Swift, en référence à Blake, 35 ans, et à l’amitié de Ryan avec le chanteur “Anti-Hero”. “Nous nous dirigeons directement vers le porche où nous faisons un, un numéro de danse complet réglé pour Minuits… jurons inclus », a déclaré le Fougueux étoile.

Plus à propos Taylor Swift

“Mon truc préféré, c’est quand un, quand un enfant de trois ans lance juste la bombe F dans une chanson”, a-t-il ajouté. « N’a aucune idée que c’est, c’est, ouais. Euh, mais non, c’est, c’est, je pense que ce qui est le plus excitant pour eux, c’est que pendant très longtemps, ils ont juste pensé que Taylor était juste, tu sais, comme une tante, comme un ami de maman et papa qui est très, très proche, presque famille. Et puis ils sont allés à un concert un jour et se sont dit : ‘Oh, oh, ce n’est pas un passe-temps.’ »

La relation de Blake et Ryan avec “Tante Taylor” est à l’origine de la dernière rumeur concernant le prochain Dead Pool 3. Swifties a remarqué que le Bande-annonce de Deadpool 3 a été tourné dans la même maison où Taylor l’a filmée Trop bien : le court-métrage. Alors que Hugh Jackman est sur le point de reprendre le rôle de Wolverine, Taylor va ne pas être dans le film, selon Ryan. Il a dit qu’il serait “bien sûr” ouvert à travailler avec elle sur un projet à l’avenir. “Vous plaisantez j’espère? Je ferais n’importe quoi pour cette femme. C’est un génie », a-t-il déclaré.

Blake, Taylor et Ryan reviennent. Blake et Taylor se sont connectés pour la première fois en 2015, et à partir de là, une forte amitié s’est épanouie. Les trois se soutiennent mutuellement – Blake et Ryan ont assisté à la première de Tribeca de Trop bienet Taylor a fait référence à leurs enfants – James, 6 ans, Inez, 4 et 2 ans Betty – sur elle folklore album.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En septembre, Blake a partagé une série de photos sur Instagram peu de temps après avoir révélé qu’elle était enceinte d’elle et du quatrième enfant de Ryan. Le message présentait «des photos de moi enceinte dans la vraie vie, donc les 11 gars qui attendaient devant chez moi pour un [unicorn] l’observation me laissera tranquille » et a présenté une photo de Blake et Taylor dans une étreinte chaleureuse.