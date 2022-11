Les enfants de Ryan Reynolds et Blake Lively sont “prêts” pour leur nouveau frère

Le bébé n ° 4 est en route pour Ryan Reynolds et Blake Lively, et selon Reynolds, leurs filles sont prêtes pour leur nouveau frère.

Au cours d’une entretien avec Entertainment Tonight, Reynolds a partagé un aperçu de ce que les enfants ressentaient à propos du bébé n ° 4.

“Ils sont de la partie. Ils adorent ça”, a déclaré l’acteur de “Spirited” au point de vente. “Ils sont prêts.”

RYAN REYNOLDS RÉVÈLE SON ÉLÉMENT DE LISTE DE SEAU POUR TOUJOURS AU MILIEU D’UNE RÉALISATION RÉCENTE : “L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE”

Reynolds a également partagé ce qu’il ressentait pour sa famille grandissante.

“Je suis très excité. Il faudrait qu’on le soit. Tu sais, tu serais un crétin de faire ça quatre fois si tu n’aimais pas ça”, a déclaré l’acteur. “Ça va être fou, mais nous sommes très excités.”

Reynolds et Lively se sont mariés en 2012 et sont maintenant parents de trois filles, James, Inez et Betty. James est né le 16 décembre 2014. Inez est née le 30 septembre 2016 et Betty est née le 4 octobre 2019.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

En septembre, Lively a publié un diaporama de photos sur Instagram montrant son ventre arrondi et a annoncé sa grossesse, tout en faisant des commentaires aux paparazzi qui se trouvaient à l’extérieur de sa maison.

“Voici des photos de moi enceinte dans la vraie vie pour que les 11 gars qui attendent devant chez moi pour une observation me laissent tranquille”, a écrit l’actrice de “Gossip Girl”. “Merci à tous les autres pour tout l’amour et le respect et pour continuer à ne plus suivre les comptes et les publications qui partagent des photos d’enfants. Vous avez tout le pouvoir contre eux. Et merci aux médias qui ont une “politique sans enfants”. Vous faites tous la différence.”