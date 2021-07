Les enfants de Rosebud Sioux, emmenés il y a 140 ans, ont finalement été enterrés

SIOUX FALLS, SD – Dans les plaines paisibles vertes et dorées de l’ouest du Dakota du Sud, les Rosebud Sioux ont correctement enterré leurs enfants qui leur avaient été enlevés il y a plus de 140 ans.

« Les enfants se reposeront dans le calme et trouveront du réconfort dans les plaines », a déclaré Russell Eagle Bear. « Aujourd’hui, ils ont fait un voyage pour être ici – pour aller dans le confort de la Terre Mère. »

Les restes de six enfants Rosebud Sioux décédés à l’école industrielle indienne de Carlisle à la fin du XIXe siècle ont été enterrés samedi soir dans le cimetière des anciens combattants de la tribu Rosebud Sioux. Trois autres enfants ont été enterrés dans les parcelles du cimetière familial. Le samedi était la dernière étape pour les enfants après deux jours émouvants qui comprenaient des cérémonies de prière et des commémorations.

Les neuf enfants ont été emmenés dans l’ancien pensionnat de Carlisle, en Pennsylvanie, en 1880. Certains sont morts de maladie quelques mois après leur arrivée, d’autres sont morts des années plus tard après des tentatives infructueuses d’échapper aux horreurs de l’école censée « tuer l’Indien, sauver le homme. »

Les noms des enfants sont Ernest Knocks Off White Thunder, Warren Painter Bear Paints Dirt, Maud Little Girl Swift Bear, Dora Her Pipe Brave Bull, Friend Hollow Horn Bear, Rose Long Face Little Hawk, Lucy Take The Tail Pretty Hawk, Alvan One That Kills Seven Horses et Dennis frappent le premier Blue Tomahawk.

Vendredi soir, les enfants sont arrivés à Mission, dans le Dakota du Sud, dans la réserve Rosebud Sioux.

Les petits cercueils ont été placés sur neuf tables avec des photos des enfants, des mocassins faits maison, des chemises et des jupes en ruban, du tabac et de la sauge. Des drapeaux américains et Rosebud Sioux étaient posés au sommet de chaque table.

Deux des enfants, Warren Painter Bear Paints Dirt et Lucy Takes The Tail Pretty Eagle, n’avaient pas de photos.

Une cérémonie, qui comprenait une purification à la sauge, a eu lieu pour déballer les restes des enfants, enveloppés dans une peau de buffle traditionnelle. Les grands-mères offraient aux restes de la nourriture spiritueuse comprenant des cerises de Virginie et de l’eau, qui étaient ensuite mises dans des sachets et placées sur les tables. La prière pour les enfants a eu lieu plus tard dans la soirée.

Tout le gymnase à l’intérieur du centre multiculturel de l’Université Sinte Gleska sentait la sauge à la fin de la nuit lorsqu’une forte tempête de pluie, remplie d’éclairs crépitants, a traversé la ville.

« La pluie de la nuit dernière a été un nettoyage », a déclaré Duane Hollow Horn Bear, un aîné des Rosebud Sioux et dont l’ami Hollow Horn Bear était près de lui, à la petite foule rassemblée dans le gymnase samedi matin. « C’était si bon de sortir sous cette pluie et de voir les enfants jouer dans les nuages. »

Tout au long de la matinée, les membres de la famille des enfants dont on se souvient ont raconté ce que les enfants ont affronté à l’internat et leurs décès éventuels.

Ione Quigley, l’agent de préservation historique tribal et parent d’Alvan Kills Seven Horses, a commencé à pleurer en décrivant une partie d’un livre que son ancêtre Luther Standing Bear avait écrit sur la mort d’Alvan.

« Alvan était un très bon garçon », a-t-elle dit, prenant une pause pour renifler et essuyer les larmes de son visage. « Nous étions heureux pour Alvan quand il est décédé, car il était dans un meilleur endroit. »

Une femme plus âgée et une jeune fille se sont approchées pour embrasser Quigley alors qu’elle continuait, sa voix énergique: «Quand les enfants disent qu’un enfant est dans un meilleur endroit, quelque chose d’horrible a dû les faire penser de cette façon. Qu’il est dans un meilleur endroit en train de mourir.

Quigley a également reconnu qu’il y avait encore plus d’enfants à Carlisle qui n’avaient pas été ramenés, affirmant que certaines tombes n’étaient pas marquées tandis que d’autres n’avaient que le mot «Sioux» écrit dessus.

Des larmes ont coulé tout au long de la journée, avec à un moment donné, lorsque la communauté est venue serrer la main du conseil des jeunes chargé de ramener les enfants, de multiples tissus froissés dans la paume des mains pouvaient être vus.

Dans l’après-midi, la garde d’honneur Rosebud Sioux, composée de toutes les femmes qui ont servi dans diverses branches de l’armée américaine, a escorté les restes jusqu’à une camionnette grise où ils ont effectué le dernier voyage de 10 milles jusqu’au cimetière des anciens combattants.

Les membres de la famille ont abaissé les restes dans le sol et placé des courtepointes en forme d’étoiles et des fleurs sur les peaux de bison avant que la saleté provenant des cercueils d’origine ne commence à affluer.

Lorsque le vent s’est levé, les chanteurs ont chanté la chanson de la bataille de Little Bighorn et les enfants se sont reposés dans leurs tombes, enfin chez eux.