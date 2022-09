Les enfants de mon voisin sautent sur leur trampoline de 12 pieds toute la journée… ils ont ruiné ma paix et ma tranquillité mais m’ont attaqué pour m’être plaint

UNE FEMME et sa mère retraitée affirment que leur paix et leur tranquillité ont été gâchées par les enfants du voisin qui sautent sur un trampoline de 12 pieds toute la journée.

Sa fille Leonie vit avec sa mère de 88 ans dans la maison familiale où ils disent que leur jardin est un sanctuaire pour eux deux.

Une femme et sa mère de 88 ans disent que leur sanctuaire est ruiné après que les enfants d’à côté aient sauté sur leur trampoline de 12 pieds toute la journée Crédit : Getty

Le couple affirme qu’il ne peut plus profiter de son endroit heureux depuis que le trampoline d’à côté a installé l'”énorme” trampoline la semaine dernière.

Leonie a déclaré que l’endroit où ils aimaient s’asseoir était paisible, mais que le trampoline “plane” maintenant juste dessus et que c’est injuste pour sa mère qui a des problèmes de mobilité et une mauvaise vue.

Léonie a demandé des conseils juridiques après avoir fait le tour et a demandé à sa femme si cela ne les dérangerait pas de déplacer le trampoline afin qu’il ne soit pas si près de la clôture commune.

Leonie a déclaré: “J’ai essayé d’avoir un mot poli avec la femme pour lui demander si le trampoline pouvait être déplacé de là où il se trouve, qui est juste l’endroit où maman et moi aimons nous asseoir.

“En essayant de rester amical, j’ai aussi dit que je savais que c’était une bonne chose pour leurs enfants de sortir.”

La prochaine chose qu’elle savait, le mari frappait à sa porte en la menaçant du conseil local si elle n’arrêtait pas de gémir.

“Le mari a fait le tour du nôtre et a dit qu’il ne le déplacerait pas et si je n’arrête pas de gémir, il se plaindra au conseil, nous enfreignons le droit de ses enfants de s’amuser dans leur propre jardin”, a ajouté Léonie.

“Je ne peux pas croire que nous soyons passés de relations amicales à des voisins en guerre si rapidement.”

Gary Rycroft, chroniqueur avocat pour le Telegraph, a déclaré: “Il y a deux angles ici – l’un est en fait le trampoline permettant de fouiner dans votre jardin et de perdre votre intimité – vous dites qu’il plane au-dessus de votre clôture afin que les enfants d’à côté puissent maintenant en effet voir dans votre jardin.

“L’autre angle est le bruit et plus particulièrement les nuisances sonores. Si on lui demande de le faire, le service de santé environnementale du conseil surveillera les nuisances sonores et, s’il est trouvé, pourrait également le lier au problème de la perte de la vie privée.

“Cependant, avant de vous plaindre à l’autorité locale, je vous exhorte à mettre votre chapeau en fer-blanc et à aller voir vos voisins et à demander à nouveau de voir les choses de votre côté.”