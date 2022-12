Les enfants de moins de 5 ans sont désormais éligibles aux vaccins Omicron

Luca Moore, 11 mois, reçoit un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) alors que sa mère, le Dr Danielle Smith, le détient au Cohen Children’s Medical Center de Northwell Health à New Hyde Park, New York, États-Unis, le 22 juin 2022.

“Les vaccins restent la meilleure défense contre les conséquences les plus dévastatrices de la maladie causée par la variante omicron actuellement en circulation, comme l’hospitalisation et la mort”, a déclaré Marks. “Les parents et les soignants peuvent être assurés que la FDA a pris beaucoup de soin lors de notre examen.”

Les Centers for Disease Control and Prevention ont approuvé vendredi les vaccins omicron pour les enfants dès l’âge de 6 mois, donnant aux pharmacies et aux médecins le feu vert pour commencer à administrer les vaccins.

Les infections à Covid et les hospitalisations augmentent aux États-Unis après les vacances de Thanksgiving, car les sous-variantes qui échappent plus facilement à l’immunité sont devenues dominantes. Lors de la vague omicron de l’hiver dernier, les hospitalisations d’enfants de 4 ans et moins étaient cinq fois plus élevées qu’au plus fort de la onde delta précédente.

La grande majorité des enfants âgés de 5 ans et moins n’ont pas reçu une seule dose d’un vaccin Covid, selon le CDC. Quelque 95% des enfants ne sont pas vaccinés ou n’ont pas terminé leur première série de vaccins, selon l’agence.

Dans un communiqué vendredi, le CDC a déclaré qu’il travaillait avec les parents pour améliorer la confiance dans les vaccins. Il a encouragé les parents à parler aux médecins de leurs enfants pour rester à jour sur leurs vaccins.

Les tirs omicron ciblent à la fois la sous-variante BA.5 et la souche originale de Covid. Les données de Pfizer et Moderna indiquent qu’ils déclenchent une meilleure réponse immunitaire chez les adultes que les anciens vaccins, bien que de plus petites études indépendantes aient révélé qu’ils n’étaient pas beaucoup mieux.

Les scientifiques s’attendent généralement à ce que les injections évitent les hospitalisations, mais ne suffiront probablement pas à freiner les maladies bénignes.