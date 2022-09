LA ligne de succession a été mise à jour par Buckingham Palace – mais les enfants de Meghan Markle et du prince Harry n’ont pas encore reçu de titres royaux.

Après la mort tragique de la reine à l’âge de 96 ans jeudi, la couronne est passée à son fils aîné, le roi Charles III.

Le fils de Meghan et Harry, Archie, devrait devenir prince Crédit : PA

La ligne de succession a été mise à jour, faisant de Lilibet la septième Crédit : Reuters

Les titres d’Archie et Lilibet n’ont pas encore été mis à jour en prince et princesse Crédit : Palais de Buckingham

Lors de l’accession de leur grand-père, les enfants de Harry et Meghan, Archie, trois ans, et Lilibet, un an, sont désormais qualifiés pour les titres de prince et de princesse.

En vertu des protocoles établis par le roi George V en 1917, le grand-père de la reine, les enfants et petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Mais alors que le Palais a mis à jour son site Web pour déplacer Archie et Lilibet respectivement aux sixième et septième rangs, leurs titres restent Master et Miss.

Le titre de William, cependant, a été mis à jour après que le roi Charles a déclaré qu’il faisait de son fils le prince de Galles lors de sa première allocution télévisée.

Le duc et la duchesse de Sussex avaient précédemment suggéré à Oprah qu’Archie pourrait être empêché d’être un prince.

Meghan a affirmé qu’on lui avait dit qu’Archie n’obtiendrait pas la protection de la police parce qu’il n’avait pas de titre lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Elle a suggéré que la décision avait été prise en raison de sa race mixte, ce qui n’était pas le cas.

Au moment de la naissance d’Archie, il était l’arrière-petit-enfant d’un souverain, pas un petit-enfant.

La raison pour laquelle le prince George, neuf ans, avait le droit d’être un prince est parce qu’il est protégé dans le protocole de George V.

C’est parce qu’il était un arrière-petit-fils du monarque dans la ligne directe de succession au trône, étant le fils aîné du fils aîné du prince de Galles.

La sœur du prince George, la princesse Charlotte, sept ans, et Louis, quatre ans, ont droit à leurs titres en raison d’un brevet signé par la reine le 31 décembre 2012.

Cela a donné le titre de prince et de princesse, et de SAR, à tous les enfants du fils aîné du prince de Galles, le prince William.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne pleure le décès de la reine après sa mort à Balmoral jeudi – mettant fin à son règne de 70 ans.

Aujourd’hui, le prince Harry et le prince William ont semblé mettre leurs différences de côté aujourd’hui alors qu’ils pleuraient ensemble la reine.

Les frères sont arrivés dans la même voiture qu’ils ont été rejoints par Meghan Markle et Kate Middleton au château de Windsor.

Les fans ont applaudi en regardant les hommages floraux laissés à la reine après sa mort tragique.

Kate et Meghan portaient toutes deux des robes noires en quittant les portes du domaine de Berkshire.

Harry agrippa la main de sa femme alors qu’ils marchaient ensemble et plus tard il plaça une main protectrice sur son dos.

Elle a été vue rendre la pareille à son mari avant d’aller parler aux fans royaux qui attendaient.

Meghan a souri en recevant un bouquet, tandis que William a également pris le temps de parler à la foule.

Le porte-parole officiel de William a confirmé qu’il avait invité Harry et Meghan à regarder les hommages avec lui aujourd’hui.

Il est entendu qu’il pensait que c’était une importante démonstration d’unité à un moment difficile pour la famille.

Le prince William et la princesse Kate ont été rejoints par le prince Harry et Meghan Markle aujourd’hui Crédit : Getty