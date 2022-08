Les enfants de Mark Wahlberg sont «terriblement gênés» par sa mode «Marky Mark» des années 90

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les enfants de Mark Wahlberg n’aiment pas son sens de la mode des années 90.

Wahlberg, 51 ans, s’est récemment assis avec ses co-stars de “Me Time”, Kevin Hart et Regina Hall pour une interview où il a partagé que ses enfants étaient “terriblement gênés” par son ancienne apparence.

“Oh, ils sont terriblement embarrassés”, a déclaré Wahlberg lors de l’interview avec Entertainment Tonight, parlant de sa mode de l’époque “Marky Mark”. “Marky Mark” était le nom de scène que Wahlberg portait dans les années 90.

Cependant, Wahlberg a ajouté en plaisantant: “Mon fils, pendant tout le temps que nous étions en vacances d’été, n’a pas de chemise et a ses sous-vêtements suspendus. Il a totalement volé tout le look.”

Wahlberg partage quatre enfants avec sa femme depuis 13 ans, Rhea Durham : Ella, 18 ans, Michael, 16 ans, Brendan, 13 ans et Grace, 12 ans.

Avant que Wahlberg ne fasse ses débuts d’acteur, il était le chanteur et rappeur du “Funky Bunch”. Le groupe de hip-hop a commencé en 1991 et était composé de Wahlberg (Marky Mark), Scott Ross (Scottie Gee), Hector Barros (Hector the Booty Inspector), Terry Yancy (DJ-T) et Anthony Thomas (Ashley Ace).

La chanson la plus populaire du groupe était “Good Vibrations”. Ils ont également sorti d’autres tubes, dont “Wildside”, “I Need Money” et “Gonna Have a Good Time”. Le groupe se sépare en 1993.

Sa fille Ella a été vue portant un t-shirt vintage “Marky Mark and the Funky Bunch” ces derniers mois.

Avant de devenir acteur, Wahlberg était un mannequin Calvin Klein. Après sa carrière musicale et son mannequinat pour Calvin Klein, il s’est tourné vers le cinéma. Ses débuts à l’écran étaient dans le film “Renaissance Man” de 1994. Il a obtenu son premier rôle principal quelques années plus tard en 1996 avec le film “Fear”.

Lors d’une récente apparition dans “The Ellen DeGeneres Show”, Wahlberg a partagé que son fils aîné, Michael, est toujours gêné par lui maintenant.

“Mon fils vient d’avoir 16 ans”, a-t-il révélé. “Et il est gêné par tout ce que je fais. Même les trucs que les gens trouvent cool en 2022, comme les films et tout ça. Il se dit : « Papa, c’est tellement stupide. Papa, c’est horrible. »”

Même avec les critiques de son fils, Wahlberg a partagé que toute sa famille s’était réunie pour profiter d’un visionnage de sa nouvelle comédie “Me Time”.

“J’ai regardé avec toute ma famille [without them] tout savoir sur l’histoire et le scénario, et de voir les enfants pouvoir en profiter autant que les adultes [was great],” il a dit.

“Il y a beaucoup d’humour qui leur passe un peu au-dessus de la tête, mais c’est très agréable.” “Me Time”, avec Wahlberg, Hart et Hall, sortira sur Netflix le 26 août.

Ashlyn Messier de Fox News a contribué à ce rapport.