Les enfants de Mark Ruffalo écrasent le discours d’acceptation du Golden Globe alors qu’il défend la «  Terre Mère  »

Mark Ruffalo a remporté son premier Golden Globes dimanche, et son discours d’acceptation – qui a été amoureusement écrasé par ses enfants – retient l’attention.

L’acteur, 53 ans, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans une série limitée pour son rôle dans «Je sais que c’est vrai», est apparu virtuellement pour l’événement.

Mais après l’annonce de sa victoire, ses enfants Keen Ruffalo, 19 ans, et Odette Ruffalo, 13 ans, ont rejoint Ruffalo et sa femme Sunrise Coigney à l’écran, donnant à leur père des tapotements encourageants sur l’épaule alors qu’il prononçait son discours. Les parents partagent également Bella, 15 ans.

Dans le discours, Ruffalo s’est concentré sur l’humanité et la connectivité.

«À 54 ans, je crois humblement que ce qui donnera toute cette tristesse et cette perte que nous avons tous vécues à travers le sens, c’est notre humanité commune», a déclaré Ruffalo. « Ce qui nous relie est plus grand que ce qui nous sépare et plus nous ne nous incluons, nous nous voyons et nous nous entendons, plus vite nous guérirons nos cœurs et nos esprits brisés. »

Ruffalo s’est ensuite tourné vers le changement climatique.

«Elle est la Terre Mère. Et nous devons trouver un équilibre avec elle et l’honorer. Alors soyons courageux ensemble, les gars», a-t-il déclaré. « Tournons une page sur le passé cruel de cette nation. La bonne nouvelle est l’inclusion et la justice, et le souci de la Terre Mère éclate partout. »

Sans nommer l’ancien président Donald Trump, Ruffalo, un critique virulent de l’ancien commandant en chef, a ajouté que « la lumière divine de la décence traverse la hideuse tempête noire que nous avons traversée ».

« Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes ceux que nous attendions. Alors faisons-le », a-t-il conclu.

Ruffalo n’était pas la seule star à utiliser son temps sous les projecteurs dimanche pour faire la lumière sur une cause.

L’actrice et militante légendaire Jane Fonda, 83 ans, a accepté le prix Cecil B.DeMille 2021 et a profité de son temps pour attirer l’attention sur les inégalités d’inclusion flagrantes qui sévissent toujours dans l’industrie.

Elle a appelé tout Hollywood – y compris la Hollywood Foreign Press Association, le groupe de 87 membres qui distribue les Globes et a récemment été critiqué pour ne pas avoir de membres noirs – pour s’assurer que tout le monde a une «place à la table».

Contributeur: Cydney Henderson

Suite:Jane Fonda appelle les dirigeants hollywoodiens à améliorer la diversité dans le puissant discours des Golden Globes

Les plus grands perdants des Golden Globes:Glenn Close, Frances McDormand et les électeurs