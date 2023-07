Les enfants de Madonna seraient à ses côtés pendant l’hospitalisation : qui sont Lourdes, Rocco, David et Mercy ?

Les enfants de Madonna seraient à ses côtés depuis que la pop star a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une « grave infection bactérienne ».

Madonna est depuis rentrée chez elle après un séjour en unité de soins intensifs (USI) le 24 juin. Une source proche de Madonna a confirmé à Fox News Digital : « Elle est à la maison et se sent mieux. »

Madonna a deux enfants biologiques – Lourdes et Rocco – ainsi que quatre enfants adoptés du Malawi : David, Mercy, Estere et Stella.

Voici un aperçu des enfants aînés de Madonna :

Lourdes « Lola » Léon

L’aînée des enfants de Madonna, Lourdes, a maintenant 26 ans. La pop star partage Lourdes avec son ex-mari Carlos Leon.

Lourdes « Lola » Leon a lancé sa carrière de mannequin en 2010. Elle est apparue pour la première fois dans Teen Vogue. Depuis, elle a décroché des jobs chez Marc Jacobs, Miu Miu et Stella McCartney.

En 2014, Lourdes est diplômée de la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de New York. LaGuardia est connue sous le nom d’école « Fame » après le film de 1980, qui était basé sur la vie étudiante à l’école.

Lourdes est ensuite allée à l’Université du Michigan, où elle a étudié la danse. Elle a déclaré à Vogue en 2021 qu’elle avait payé ses propres études universitaires en disant: « Les gens pensent que je suis cette gamine riche sans talent qui lui a tout donné, mais ce n’est pas le cas. »

En 2022, Lourdes a commencé à sortir de la musique sous le nom de Lolahol. Son premier EP « Go » comprenait cinq chansons et le mannequin a partagé deux singles, « Love Me Still » et « Lock&Key ».

Madonna a écrit la chanson « Little Star » en l’honneur de Lourdes sur son album de 1998 « Ray of Light ».

Rocco Ritchie

Suite à sa séparation d’avec Carlos Leon, Madonna a accueilli son fils aîné avec le réalisateur Guy Ritchie. Madonna et Guy se sont mariés de 2000 à 2008.

Rocco Ritchie a maintenant 22 ans. Il a sa propre carrière dans l’industrie du divertissement en tant que mannequin et acteur. Rocco est même apparu dans le clip « B—h I’m Madonna » de Madonna.

En 2022, il a parlé avec Vogue Man Hong Kong de sa carrière artistique, qu’il crée sous le nom de Rhed, et de la façon dont il a été inspiré par ses célèbres parents.

« Cela m’a certainement aidé à grandir dans une maison passionnée d’art et de culture. Aucun de mes parents n’est peintre, mais tous deux sont des artistes à part entière et ils m’ont appris à l’apprécier et à le respecter », a-t-il expliqué.

« Leur fascination commune a fini par piquer mon intérêt et depuis que je me souvienne, j’en ai toujours été entouré. »

À un moment donné, Rocco a choisi de vivre avec son père au lieu de Madonna, ce qui a provoqué une bataille juridique entre les deux.

Plus récemment, Rocco a assisté à un défilé de mode Tom Ford avec Madonna et sa sœur Lourdes.

Il avait précédemment parlé à Ellen DeGeneres de la vie avec sa célèbre mère lors d’une apparition en 2012 dans son talk-show.

« C’est une bonne mère », a-t-il déclaré. « Elle est très stricte mais dans le bon sens. »

David Banda

En 2006, Madonna et Guy Ritchie ont adopté David Banda lors d’un voyage humanitaire au Malawi. Cette même année, la pop star a fondé son organisation caritative Raising Malawi.

L’adoption de David a causé des problèmes juridiques au couple car ils n’avaient pas vécu dans le pays depuis au moins 18 mois. Madonna a révélé qu’elle avait rencontré David pour la première fois alors qu’il buvait du Coca-Cola dans un biberon lors de l’hommage du 16e anniversaire de l’adolescent sur les réseaux sociaux.

Malgré son adoption, Madonna a parlé du lien étroit qu’elle partage avec David.

« [He’s] celui avec qui j’ai le plus en commun », a-t-elle déclaré à British Vogue en 2019. « J’ai l’impression qu’il me comprend; il a plus de mon ADN que n’importe lequel de mes enfants jusqu’à présent. »

Madonna a également fait l’éloge du sens de la mode de son fils. « Il peut mettre n’importe quelle tenue et avoir l’air swag comme vous savez quoi », a-t-elle déclaré lors d’une apparition en 2022 dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ». « C’est vraiment énervant. Il porte mes vêtements et il est plus beau dedans. Il peut même porter une robe et avoir l’air d’un mec. »

Le jeune homme de 17 ans est également apparu dans diverses performances de Madonna.

Chifundo « Mercy » James

Suite à son divorce d’avec Guy Ritchie en 2008, Madonna a choisi d’adopter Chifundo « Mercy » James, maintenant âgé de 17 ans. L’adoption de l’adolescent a également été initialement rejetée et finalement approuvée en 2009.

Madonna a poursuivi ses contributions caritatives en 2017 en ouvrant le Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care en l’honneur de sa fille. Le centre de chirurgie était le premier du genre au Malawi.

Pour le 16e anniversaire de Mercy, Madonna l’a décrite comme « la fille la plus gentille, la plus réfléchie et la plus magique de la planète ! Il n’y a personne comme toi ! »

