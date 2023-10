Les enfants de ma mère et de ton père se réunissent pour une soirée à Glasgow pour célébrer les 21 ans de Karli – au milieu de rumeurs de rencontres hors caméra

LES Les enfants de ma mère et de ton père ont profité d’une grande réunion organisée pour célébrer les 21 ans de Karli MacCallum.

Le gang s’est réuni pour une soirée à Glasgow organisée spécialement pour Karli par sa mère et sa collègue star du MMYD, Caroline.

INSTAGRAM

Les enfants de Ma maman, ton papa ont profité de retrouvailles[/caption] INSTAGRAM

Ils se sont réunis pour célébrer le 21e anniversaire de Karli[/caption]

La mère de Taiya, Monique, est également venue pour s’amuser et ensemble, ils ont apprécié un bon repas dans un hôtel très chic.

Monique a maintenant partagé une vidéo amusante qu’elle a filmée du gang lors de leur soirée ensemble.

Cela a commencé avec des images d’eux tous assis ensemble dans le train, avec Monique en plaisantant : « Des billets, s’il vous plaît ?

Des clips d’eux posant pour des photos dans l’hôtel peuvent également être vus, avant qu’ils ne tombent sur My Mum, le plus grand fan de Your Dad.

Le type, appelé Conan, était tellement abasourdi de rencontrer une grande partie du casting qu’il est tombé à genoux sous le choc.

Monique a depuis posté sa vidéo sur Instagram et TikTok, disant : « Les enfants de @mymumyourdaduk ont ​​célébré le 21e anniversaire de @karli.maccallum dans la ville de Glasgow.

« Pour couronner le tout, nous avons rencontré notre plus grand fan ! »

Les fans de l’émission de rencontres ITV1 sont devenus fous pour les images, l’un d’entre eux écrivant sur Instagram : « Les enfants les plus beaux de tous les temps, un honneur à leurs parents. »

Un autre a ajouté : « C’est tellement charmant de voir comment vous êtes tous restés si proches. . Joyeux anniversaire. »

Karli, quant à elle, a posté un emoji cœur rouge et a déclaré : « J’ai adoré. »

Ma mère, ton père a été diffusé sur ITV1 le mois dernier et ce fut un énorme succès auprès des téléspectateurs.

Depuis la fin du spectacle, deux couples ont confirmé avoir parcouru la distance.

Le veuf Roger et la pétillante Janey ont maintenu le cap – ce qui pourrait surprendre les téléspectateurs, car il a passé une grande partie des premiers épisodes en morceaux à cause de la perte de sa femme à cause d’un cancer il y a 18 mois.

Ailleurs, Elliott, professeur d’éducation physique, et Sharon, travailleuse éducative, sont également restés unis.

Mais il semble que les parents ne soient pas les seuls à vouloir trouver l’amour.

Le mois dernier, deux des plus jeunes stars de la série – Mazey et Georgia – ont laissé entendre qu’il y avait eu des relations hors caméra.

Interrogés par Holly Willoughby dans This Morning, les deux hommes sont soudainement devenus très silencieux avant d’éclater de rire.

Paul, le père de Mazey, ajoute rapidement : « Ils s’entendent tous très bien. »

Une source a quant à elle ajouté : « Des étincelles ont volé partout. Les patrons ont fini par obtenir plus que ce qu’ils avaient négocié.

« Tout le monde garde le silence, mais il est juste de dire que quelques enfants resteront également en contact. »

INSTAGRAM

Les mamans Caroline et Monique ont rejoint les enfants pour leur soirée à Glasgow[/caption] INSTAGRAM

Le gang a également croisé son « plus grand fan » dans un hôtel.[/caption] INSTAGRAM

Caroline a posé pour une photo alors qu’il tombait à genoux[/caption]