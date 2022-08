Les enfants de Londres se verront offrir un vaccin contre la polio après la découverte d’un nouveau virus

“Cela garantira un niveau élevé de protection contre la paralysie et contribuera à réduire la propagation”, a déclaré l’agence. La plupart des gens à travers la Grande-Bretagne sont vaccinés contre la poliomyélite dans leur enfance. Il a déclaré que le risque pour la population au sens large était faible.

L’agence a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités sanitaires américaines et israéliennes et l’OMS pour enquêter sur les liens entre les virus de la poliomyélite détectés dans ces deux pays.

“Nous savons que les zones de Londres où le poliovirus est transmis ont certains des taux de vaccination les plus bas”, a déclaré le Dr Vanessa Saliba, épidémiologiste consultante à l’Agence britannique de sécurité sanitaire. “C’est pourquoi le virus se propage dans ces communautés et expose les résidents qui ne sont pas complètement vaccinés à un plus grand risque.”