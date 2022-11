Les enfants de l’école élémentaire offrent des mots encourageants – et un discours d’encouragement

Ce que cette ressource gratuite en santé mentale montre, c’est que nous pourrions tous utiliser un petit remontant dans les moments difficiles.

“Tout le monde recherche un petit morceau de soleil partout où il peut l’obtenir”, dit Weiss. « Nous avons eu des adultes qui nous ont dit qu’ils avaient appelé la hotline et versé des larmes. Quand quelqu’un a ce genre de réponse naturelle viscérale, vous savez que vous avez touché quelque chose de bien. Je pense que les gens en ont besoin en ce moment.

Quant à Martin et Weiss, le prochain projet à l’horizon est un livre qui présentera des affiches inspirantes qu’ils ont demandées à toute personne de 21 ans et moins dans le monde et qui a un message unique et positif à partager avec leur communauté.

“Le livre lui-même est une chance pour beaucoup plus de jeunes de s’impliquer dans le projet qui vivent partout dans le monde”, déclare Weiss. « Nous commençons tout juste à recevoir des soumissions, mais elles sont déjà tellement édifiantes pour nous et pour les gens qui les entourent. C’est ce qui nous inspire.

Pour plus d’informations sur le projet d’affiche ou pour faire un don afin de maintenir la permanence téléphonique, visitez le PepToc site Internet.