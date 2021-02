Des images CHILLING montrent des enfants de l’ancien camp de réfugiés de Shamima Begum, al-Hawl, insistant sur le fait qu’ils veulent se battre pour l’EI et tuer des «non-croyants».

Cela survient alors que la mariée de l’Etat islamique s’est vu refuser un retour au Royaume-Uni alors qu’elle continue de se battre contre une initiative visant à la priver de sa citoyenneté britannique.

Begum est restée à al-Hawl après l’effondrement du groupe terroriste qu’elle a rejoint après avoir fui son domicile à Londres, mais a depuis déménagé dans un autre camp, al-Roj.

Tourné par le réalisateur de documentaires Alan Duncan, les images exclusives montrent des enfants dans l’installation en lambeaux levant un doigt en l’air – un geste qui est synonyme de djihadistes.

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils faisaient le signe, un enfant a répondu: «Cela signifie que l’État islamique demeure.»

On demande alors aux garçons s’ils veulent devenir médecins ou enseignants lorsqu’ils seront plus âgés, ce à quoi on répond: «Nous ne voulons pas être médecins. Nous voulons être un frère combattant.

Lorsqu’on leur demande pourquoi, ils répondent: «Nous voulons combattre les apostats (non croyants).»

Un autre dit: «Nous voulons lutter contre Rawafed (les rebelles) et les Kurdes.»

‘COMBATTRE LES INFIDÈLES’

Dans la vidéo, une femme vêtue d’une burka noire a dit à Alan et à son interprète qu’elle voulait que les enfants du camp deviennent des «djihadistes» pour «combattre les infidèles».

Le camp – géré par les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes – abrite des personnes qui ont fui Daech ainsi que les épouses et les enfants des combattants extrémistes.

Plus de 80% de la population y sont des femmes et des enfants.

Cela survient alors que 20 personnes ont été assassinées dans le camp de réfugiés du nord-est de la Syrie le mois dernier alors que l’Etat islamique continue d’affirmer son contrôle sur ses habitants.

Et en attendant, Décapitations et attentats suicides de l’Etat islamique à l’extérieur du camp reviennent aux niveaux observés lors de la montée en puissance du groupe en 2014.

Alan, qui s’est entretenu avec les enfants en octobre, dit qu’il y a des camps d’entraînement mis en place à al-Hawl qui enseignent aux enfants l’idéologie malade de l’État islamique.

Il a déclaré: «Il y a déjà des camps d’entraînement là-bas – ils forment les idéologies de l’EI aux enfants.

«Ils ne leur apprennent pas A, B et C – ils leur apprennent à haïr. Pour haïr l’Occident et les gens en Irak et en Syrie.

«Ils les entraînent pour le futur djihad.»

Dix mille fanatiques se seraient rassemblés dans le nord de l’Irak et de la Syrie pour déclencher une nouvelle ère de terreur après leur défaite spectaculaire en 2019.

Pendant ce temps, l’OTAN déploie 3 500 soldats supplémentaires alors que le culte de la mort est en train de se reconstruire.

Qui est Shamima Begum? SHAMIMA Begum a appris aujourd’hui qu’elle ne pouvait pas retourner au Royaume-Uni pour faire appel contre le retrait de sa citoyenneté britannique. Begum avait 15 ans lorsqu’elle et deux autres écolières de l’est de Londres se sont rendues en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique en février 2015. Sa citoyenneté britannique a été révoquée pour des raisons de sécurité nationale peu de temps après avoir été retrouvée enceinte de neuf mois dans un camp de réfugiés syriens en février 2019. Mme Begum, aujourd’hui âgée de 21 ans, conteste la décision du ministère de l’Intérieur de retirer sa citoyenneté britannique et souhaite être autorisée à retourner au Royaume-Uni pour poursuivre son appel. En juillet de l’année dernière, la Cour d’appel a statué que «la seule façon dont elle pouvait faire appel de manière équitable et efficace était d’être autorisée à entrer au Royaume-Uni pour poursuivre son appel». Le ministère de l’Intérieur a contesté cette décision devant la Cour suprême en novembre, arguant que l’autoriser à rentrer au Royaume-Uni «créerait des risques importants pour la sécurité nationale» et exposerait le public à «un risque accru de terrorisme». Vendredi, la plus haute cour du Royaume-Uni a décidé que Mme Begum ne devait pas être autorisée à entrer au Royaume-Uni pour poursuivre son appel contre la privation de sa citoyenneté britannique. Annonçant la décision, Lord Reed a déclaré: « La Cour suprême accueille à l’unanimité tous les appels du ministre de l’Intérieur et rejette l’appel incident de Mme Begum. » Le président de la Cour suprême a déclaré: «Le droit à un procès équitable ne l’emporte pas sur toutes les autres considérations, telles que la sécurité du public. «Si un intérêt public vital empêche qu’une affaire soit entendue équitablement, les tribunaux ne peuvent pas normalement l’entendre. « La réponse appropriée au problème dans la présente affaire est que l’audience de privation soit suspendue – ou reportée – jusqu’à ce que Mme Begum soit en mesure d’y jouer un rôle efficace sans que la sécurité du public ne soit compromise. «Ce n’est pas une solution parfaite, car on ne sait pas combien de temps il faudra peut-être avant que cela ne soit possible. « Mais il n’y a pas de solution parfaite à un dilemme du genre actuel. »

L’Etat islamique contrôlait autrefois une vaste bande de territoire à travers l’Irak et la Syrie, saisi lors d’une offensive terrifiante en 2014, qui a abouti à la déclaration de califat islamique de son chef Abu Bakr al-Baghdadi dans une mosquée de Mossoul.

Il y a 27 000 enfants à al-Hawl – surnommé le «ventre de l’Etat islamique» – qui abrite plus de 60 000 personnes.

De nombreux membres occidentaux de l’Etat islamique souhaitent rentrer chez eux dans l’Ouest, y compris au Royaume-Uni.

Les militants du camp procèdent à des exécutions et à des punitions contre des résidents qui bafouent leur strict code religieux ou s’adressent aux autorités kurdes.

Les meurtres de cette année incluent des décapitations alors qu’un homme a été tué à l’aide d’un pistolet silencieux.

Un responsable du camp a déclaré au Sun Online que la violence à al-Hawl avait augmenté depuis septembre, culminant à au moins 25 morts depuis le début de l’année.

Il a déclaré: « Certains de ces meurtres sont vraiment horribles – certains sont décapités et il y en a d’autres avec des pistolets silencieux et d’autres avec des couteaux. »

Parlant des enfants du camp, il a déclaré: «Les femmes et les enfants sont radicalisés – les véhicules des travailleurs humanitaires sont même attaqués avec des pierres.

«Les gardes ne se sentent pas en sécurité lorsqu’ils patrouillent dans le camp. Cependant, ils sont armés et entraînés.

CAMP SLAUGHTER

«Mais les attaques contre eux sont courantes – ce n’est pas comme un ‘camp’ normal. Le personnel est de plus en plus prudent – et concentré tout le temps. «

Alan, qui passe des semaines à la fois dans des camps syriens à interviewer des djihadistes et d’anciens membres de l’Etat islamique, a insisté sur le fait que les enfants d’al-Hawl sont des «victimes».

Il a déclaré: «Les enfants sont victimes de l’Etat islamique et de leurs parents. Ils sont dans un camp extrémiste contrôlé par l’Islam.

«On ne leur dit pas comment devenir médecins et infirmières – les petites filles sont là pour servir et se reproduire.

«Les garçons sont là pour être les futurs combattants et les futurs kamikazes.

«Si vous les traitez comme des enfants normaux et que vous leur donnez des bonbons, ils sont devenus comme des enfants normaux.

«Plus ils vieillissent, plus ils deviennent dangereux. Plus ils restent longtemps là-dedans, moins vous avez de chances de les ramener.

Parlant de la violence récente dans le camp, Alan a déclaré: «Même moi, j’ai remarqué un changement là-bas. Je savais que cela arriverait et cela se produit.

« LES ENFANTS SONT DES VICTIMES »

«C’est le début du nouveau califat. J’en suis certain.

«Vous pouvez sentir la peur là-dedans de la police religieuse. Ils essaient de garder la structure du califat là-dedans – les lois, la punition.

«C’est comme marcher dans le califat. C’est comme entrer dans un autre monde.

«L’Etat islamique voit ce camp – ils veulent que tout le monde sort de là. Ils le voient comme ‘ils ont toutes nos femmes et nos enfants’.»

Alan a interviewé des dizaines de militants de l’Etat islamique emprisonnés devant une caméra dans des camps du nord-est de la Syrie et a même sauvé une esclave sexuelle yézidie à al-Hawl.

L’Ecossais travaille sur un documentaire présentant des interviews explosives et inédites avec des djihadistes occidentaux, y compris des Britanniques.

Cliquez sur ce lien pour suivre Alan sur TikTok.