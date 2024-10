Les enfants de l’acteur de Superman Christopher Reeve se souviennent de leur « père merveilleux »

Getty Images Christopher Reeve était l’une des stars de cinéma les plus reconnaissables au monde

Les enfants du regretté acteur Christopher Reeve se souviennent de la star hollywoodienne comme d’un « père merveilleux ». Reeve, qui jouait Superman dans les années 1970 et 1980, est décédé en 2004, une décennie après avoir été paralysé à la suite d’un grave accident d’équitation. Ses trois enfants apparaissent dans Super/Man : The Christopher Reeve Story, un nouveau film sur sa vie, qui a été nominé pour la meilleure nomination aux Oscars de l’année prochaine. Son fils Matthew Reeve a déclaré que la célébrité de l’acteur n’éclipsait pas la vie de famille, expliquant : « Il n’a pas ramené son travail à la maison, il était comme n’importe quel autre père. »

Matthew a déclaré à The One Show de BBC One mardi : « Nous avons dû veiller à nos bonnes manières à table, manger nos légumes, faire nos devoirs, pratiquer le piano. « Mais bien sûr, vous alliez au terrain de jeu et les enfants le reconnaissaient. C’était juste un père merveilleux, merveilleux. » Lorsqu’on lui a demandé comment les autres enfants avaient réagi à son égard, Matthew a plaisanté : « Une fois qu’ils ont dépassé la distinction initiale entre fiction et réalité, et qu’ils ont réalisé qu’il ne pouvait pas voler, alors la déception s’installait. »

Getty Images De gauche à droite : Will Reeve, Alexandra Reeve Givens et Matthew Reeve lors de la première du film au Royaume-Uni

De nombreux téléspectateurs qui regardent le documentaire connaissent déjà l’histoire de Christopher Reeve. L’acteur américain était l’une des stars de cinéma les plus reconnaissables au monde et a été éjecté d’un cheval en 1995. Le documentaire raconte comment il s’est adapté à un nouveau mode de vie après l’accident et a ainsi acquis une nouvelle perspective sur la vie. Il s’agit fondamentalement d’un film sur un homme aux prises avec un handicap, mais il est également rempli de paillettes hollywoodiennes et de moments d’humour. Il y a des images d’archives dans les coulisses du tournage de Reeve Superman et un récit de l’énorme phénomène cinématographique que la série de films est devenue. Les têtes parlantes du documentaire incluent les amis et collègues acteurs de Reeve, Glenn Close et Susan Sarandon. L’amitié de Reeve avec feu Robin Williams est également fortement représentée, les blagues de la star de Mrs Doubtfire haussant le ton tout au long du film.

Warner Bros. Sa fille Alexandra dit que le documentaire raconte une histoire plus vaste sur « ce que signifie être une famille »

Super/Man propose même un voyage aux Oscars. Peu de temps après son accident, on voit Reeve accepter une invitation à comparaître aux Oscars, alors que lui et son équipe tentent de déterminer si le voyage est même logistiquement possible. « [That trip] « C’était extrêmement important pour lui », a déclaré Matthew à la BBC, « car c’était sa première apparition publique. « Il était assez inquiet. Il était nerveux. Mais c’était aussi une grande fierté pour nous. Nous sommes restés éveillés très tard pour le regarder. « Voir une personne handicapée, une star de cinéma, sur le devant de la scène, devant un public aussi nombreux, a eu un impact culturel énorme. » Les anecdotes du showbiz contenues dans le documentaire éclairent l’histoire par ailleurs tragique d’un homme qui a perdu sa carrière en un instant.

Warner Bros. Le documentaire explore comment Reeve s’est adapté à la vie après son accident

Mais il y a des côtés positifs à trouver dans la manière dont Reeve a géré les conséquences de l’accident. Il est fascinant de voir à quel point ses relations avec son entourage ont changé. Même si ses contraintes physiques sévères se sont révélées être un obstacle dans de nombreux aspects de sa vie, elles ont paradoxalement semblé améliorer la relation avec ses enfants, avec lesquels Reeve a pu construire une relation plus profonde grâce à leur concentration sur la conversation plutôt que sur l’activité. « Autant qu’il s’agit d’un film sur le combat d’un homme, c’est aussi un drame familial, et la façon dont sa paralysie modifie sa dynamique au fil des années est ravissante à regarder. » a déclaré Siddhant Adlakha, critique d’IndieWire. Les blessures de l’acteur sont représentées de manière créative par une substance verte – clairement censée ressembler à de la kryptonite – qui recouvre progressivement ses os dans les radiographies reconstruites.

Getty Images Le film pressenti aux Oscars est réalisé par Ian Bonhôte (à gauche) et Peter Ettedgui

Le film a reçu des critiques chaleureuses. Si ses réalisateurs « racontent le parcours de Reeve avec une tendresse appropriée, il ne s’agit pas d’une hagiographie », a noté Bill Bria de SlashFilm. « Cela rappelle constamment au public qu’il s’agissait d’un véritable être humain, et non du sauveur d’une autre star. » « Le film n’édulcore pas et ne minimise pas à quel point il a été difficile pour Reeve de devenir une personne handicapée », » a ajouté Carla Hay de Culture Mix. « Il y a beaucoup de moments déchirants tout au long du documentaire, mais il y a aussi de nombreux moments de joie et d’espoir. » Cependant, la réaction critique positive ne garantit pas une nomination aux Oscars. La branche documentaire de l’Académie a évité à plusieurs reprises les propriétés dirigées par des célébrités ces dernières années. Lors de la dernière saison de récompenses, les films sur l’acteur Michael J Fox et le musicien Jon Batiste n’ont même pas réussi à entrer dans la catégorie.

Warner Bros. Reeve a joué dans quatre films de Superman entre 1978 et 1987