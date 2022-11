Les enfants de la région profitent du 19e événement annuel Trunk or Treat à Plano – Shaw Local

Le 19e Trunk or Treat annuel, parrainé par l’Église catholique St. Mary’s et l’Église méthodiste unie de Plano, a eu lieu le dimanche 30 octobre. Environ 325 enfants ont apprécié 25 troncs décorés, des friandises, un photomaton, des rafraîchissements et du plaisir. Des dons ont été prélevés pour l’affranchissement d’Operation Christmas Child et un chariot d’épicerie contenant plusieurs boîtes a été rempli de conserves et de produits en papier pour le garde-manger communautaire du comté de Kendall.

Les enfants ont voté pour leur boxer préféré. Donna Forbes et sa famille se sont classés premiers avec leur coffre sur le thème de Harry Potter, Angela et sa famille sont arrivés deuxièmes avec un thème Beetlejuice et le coffre ABC de Jason et Kara s’est classé troisième.