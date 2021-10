Les enfants de la classe ouvrière sont exclus des carrières télévisées par des patrons arrogants de la BBC, déclare Nadine Dorries

Les enfants de la classe ouvrière sont exclus de carrières potentielles à la télévision par des patrons arrogants de la BBC, a déclaré le nouveau secrétaire britannique à la Culture.

Nadine Dorries prévient qu’il est presque impossible de pénétrer dans la radiodiffusion ou le divertissement à moins que les gens ne soient chics.

La nouvelle Culture Sec a provoqué des ondes de choc à Broadcasting House en promettant d’abattre les barrières de classe dans le monde du divertissement Crédit : Gary Stone

Mais l’ancienne star de I’m A Celebrity a provoqué une onde de choc à Broadcasting House en promettant de faire tomber les barrières de classe dans le monde du divertissement.

Elle a plaisanté: « Je pouvais presque entendre les tasses de café au lait aux amandes frapper le sol à la BBC quand j’ai obtenu ce travail. »

Dans sa première interview depuis qu’elle a rejoint le Cabinet, Mme Dorries a révélé qu’elle s’était donné pour mission de mettre fin aux préjugés de classe au Beeb.

Et elle a commencé à courir en faisant appel à des patrons pour leur ordonner de recruter plus de personnes issues de milieux modestes.

Maman de trois enfants, Mme Dorries se considère comme bien qualifiée pour « élever le niveau » de l’industrie du divertissement, ayant été élevée dans une maison du conseil à Breck Road, Liverpool – officiellement répertoriée parmi les communautés les plus défavorisées du Royaume-Uni.

Elle a déclaré: « Je ne veux pas entrer en guerre avec la BBC, mais ils doivent venir à la table avec des propositions fermes sur ce qu’ils vont faire en matière d’impartialité et d’accès. »

Il est scandaleux, a-t-elle dit, que pour s’entendre ces jours-ci, les gens aient besoin d’un nom de famille à double barillet, d’une éducation privée et d’une maman ou d’un papa chic qui sont bien connectés.

L’homme de 64 ans a ajouté: « Peu importe le nom auquel vous pensez aujourd’hui qui a réussi dans le théâtre, la télévision et les arts, ils viennent d’un milieu assez privilégié.

Je viens d’une famille pauvre, mais je suis devenu un auteur à succès et j’ai maintenant l’opportunité de mettre ces organisations au défi d’en faire plus là où l’inspiration et l’aspiration sont parties.

Dans une large interview, Mme Dorries a raconté comment elle :

CRAINT que le Premier ministre l’ait appelée pour lui dire «merci et au revoir» lorsqu’elle a été convoquée au n°10 pour se voir offrir un poste au Cabinet ;

A ÉTÉ choqué par les ricanements de certains experts politiques au sujet de sa grande promotion ;

VOIT son rôle comme un « cadeau » qui lui a donné la chance de changer la vie de personnes de son propre milieu ;

DÉFENDRA la liberté d’expression en s’attaquant à la « pensée de groupe » réveillée et à « l’annulation de la culture » dans les médias, le sport et les arts ;

A pour objectif de déployer le haut débit dans toutes les régions du Royaume-Uni par le

les prochaines élections générales, et ;

S’appuiera sur le succès de la star Emma Raducanu en créant ou en rénovant des courts de tennis dans chaque parc public.

Je viens d’une famille pauvre, mais je suis devenu un auteur à succès et j’ai maintenant l’opportunité de défier ces organisations Nadine Dorries

Mais son ambition brûlante est de libérer le talent des jeunes défavorisés en élargissant l’accès au sport, à la culture et aux arts pour tous.

Assise dans son nouveau bureau de Whitehall, Mme Dorries a expliqué pourquoi il est encore plus difficile de percer dans le secteur maintenant que lorsqu’elle était enfant dans les années 1960.

Elle a déclaré dimanche au Sun: «Je viens de Liverpool – une ville qui nous a donné Blood Brothers, The Beatles et Lynda La Plante.

Je pourrais en retirer tant d’autres qui sont entrés dans le secteur du divertissement et qui ont très bien réussi. Mais ils ne le font pas aujourd’hui.

« Si vous voulez bien réussir en tant qu’actrice – oui, je dis toujours actrice – alors votre nom doit être Daisy Edgar-Jones et votre père doit être responsable du divertissement chez Sky.

« À défaut, votre mère ou votre père doit connaître quelqu’un. Vous devez avoir fréquenté une école publique ou privée et être dans cette nage pour continuer.

«Nous avons eu une session de défi il y a quelques jours pour essayer de nommer des personnes dans les arts d’une famille de la classe ouvrière.

« Quelqu’un a mentionné Phoebe Waller-Bridge. Non J’ai dit. Elle est allée dans une école privée. James Norton ? Non, il a aussi fait des études privées.

« Maintenant, j’ai l’occasion de faire quelque chose à ce sujet. Et j’ai l’intention de m’en emparer.

La semaine dernière, elle a entrepris sa mission en appelant les chefs de la BBC pour des « conversations constructives » sur l’amélioration de l’impartialité et de l’accès à l’emploi.

L’examen quinquennal de l’Ofcom sur la diversité et l’égalité des chances dans la radiodiffusion a soulevé des inquiétudes quant au manque de personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés.

Il y a des enfants dans tout le pays qui pourraient être des acteurs ou des musiciens talentueux. Ils n’ont tout simplement pas la chance Nadine Dorries

Les chiffres du chien de garde montrent que le personnel de la télévision était presque deux fois plus susceptible d’avoir des parents dans des emplois professionnels ou d’avoir fréquenté une école privée.

Mme Dorries a déclaré: «Quand je parle d’accès, je veux dire la composition de qui travaille à la BBC. Ils nous disent souvent quel pourcentage de leurs employés sont gais, noirs ou trans. Je ne parle pas de ça.

«Je parle de ce que fait la BBC pour représenter le grand nombre de zones socio-économiques faibles et non diversifiées au Royaume-Uni. Des endroits comme Breck Road, comme Leicester et Bradford. Villes et cités avec de grands domaines municipaux et de fortes communautés ouvrières.

« C’est presque comme s’ils les avaient oubliés. Ils pensaient qu’ils n’avaient pas vraiment d’importance parce que personne ne soulevait la question.

« Il s’agit de la pensée de groupe. La BBC réfléchit d’une manière à beaucoup de problèmes. Mais cette pensée de groupe est en décalage avec ce que la majorité des autres personnes au Royaume-Uni pensent. »

Malgré sa solide conférence aux cadres supérieurs, Mme Dorries a insisté sur le fait qu’elle était une grande admiratrice de la BBC. Elle l’appelle «un phare» pour les reportages et les arts du monde entier et est une grande fan de ses drames.

« J’adore la BBC », a-t-elle insisté, « mais c’est dans un environnement compétitif maintenant.

« Nous avons Netflix et Amazon Prime et bien d’autres choses encore dans le secteur numérique et la BBC risque de devenir un dinosaure si elle ne change pas rapidement. »

Mme Dorries a admis qu’elle avait une expérience personnelle des préjugés de classe. Elle a été « totalement choquée » par les ricanements de certains commentateurs au sujet de sa promotion.

Elle a déclaré: «C’est triste qu’il y ait des gens qui n’aiment tout simplement pas voir des gens de mon milieu s’entendre.

Le personnel de la télévision est presque deux fois plus susceptible d’avoir des parents dans des emplois professionnels ou d’avoir fréquenté une école privée

« Cela ne correspond tout simplement pas à leur image d’un gouvernement conservateur, à savoir que tout le monde est chic. Mais c’est comme si l’eau d’un canard me tournait le dos.

Mme Dorries a déclaré qu’elle était choquée de se voir offrir son nouveau rôle par Boris Johnson.

Mais elle a ajouté : « Il a fallu dix minutes avant de sombrer dans le cadeau qu’il m’avait offert – parce que la priorité du gouvernement est de passer au niveau supérieur.

«Pour moi, passer au niveau supérieur consiste à offrir à des personnes qui n’ont jamais eu d’opportunité auparavant.

«Il y a des enfants dans tout le pays qui pourraient être des acteurs ou des musiciens talentueux. Ils n’en ont tout simplement pas la chance.

« C’est la raison d’être de mon service et ce qu’il doit fournir. C’est ma mission.

James Norton a fait des études privées Crédit : Splash

« Si vous voulez bien réussir en tant qu’actrice – oui, je dis toujours actrice – alors votre nom doit être Daisy Edgar-Jones et votre père doit être responsable des divertissements chez Sky » Crédit : Getty

Phoebe Waller-Bridge, star de Fleabag, a fréquenté une école privée Crédit : Getty