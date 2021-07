Les enfants de Kourtney Kardashian et Travis Barker ont l’air d’avoir grandi alors que Mason, 11 ans et Reign, 6 ans, traînent avec l’Alabama, 15 ans et Landon, 17 ans

KOURTNEY Kardashian et Travis Barker ont joué des familles heureuses pendant que leurs enfants passaient du temps ensemble lors d’une visite à Disneyland.

Et c’était l’occasion idéale pour les fils de Kourtney, Mason, 11 ans, et Reign, six ans, de mieux connaître les enfants de Travis, Alabama, 15 ans, et Landon, 17 ans.

La méga agence

Kourtney Kadashian et Travis Barker ont passé une journée avec leurs enfants[/caption]

Kourtney, 42 ans, était vêtue d’un body décolleté et d’un pantalon de survêtement rose alors qu’elle tenait la main du Batteur de Blink-182.

Alors que les tatouages ​​​​de la marque de commerce de Travis étaient exposés dans sa tenue entièrement noire, à l’exception du visage de crâne blanc imprimé sur son t-shirt.

À un moment donné, Travis a porté Reign sur ses épaules alors qu’ils marchaient ensemble.

Le groupe a profité d’une visite guidée VIP autour du parc à thème avant de se tremper en plongeant dans Splash Mountain.

La méga agence

Les adolescents de Travis, Alabama et Landon, les ont rejoints pour la journée[/caption]

La méga agence

Alors que deux des enfants de Kourtney, Reign et Mason les ont également rejoints[/caption]

La méga agence

Le groupe a profité d’une visite du parc[/caption]

La méga agence

Travis est intervenu pour aider Reign à soulager ses pieds[/caption]

Tous les six ont tenté de faire des grimaces alors qu’ils dévalaient la dernière goutte, Landon attachant son t-shirt autour de sa tête pour couvrir ses cheveux décolorés de l’eau.

En plus de Mason et Reign, Kourtney est également maman de Penelope, huit ans.

Elle partage ses trois enfants avec l’ex Scott Disick.

Pendant ce temps, Travis partage l’Alabama et Landon avec son ex-femme Shanna Moakler.

Kourtney et Travis est devenu officiel sur Instagram avec leur relation en février après des mois de rumeurs de rencontres.

Cependant, certains fans pensent que le couple est fiancé et que Kourtney attend déjà son premier enfant avec le musicien.

Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney et Travis ont officialisé leur relation sur Instagram plus tôt cette année[/caption]

Instagram/Kourtney Kardashian

Les fans ont spéculé sur le mariage et la grossesse[/caption]

Instagram

Kourtney partage ses trois enfants avec l’ex Scott Disick[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Travis était auparavant marié à Shanna Moakler[/caption]

Une photo diffusée sur la page de potins Instagram, Not Skinny Not Fat, montre Kourtney posant pour la caméra portant des oreilles de mariée Minnie lors de leur voyage à Disneyland.

Un fan a commenté son couvre-chef en disant: « Habituellement, vous le portez lorsque vous êtes une mariée à Disney avant le mariage ou après une lune de miel. »

En plus de cela, un fan de TikTok a poussé la théorie du bébé à bord beaucoup plus loin et a prédit que le couple aimé annoncera la grossesse dans les deux prochaines semaines.

« Je sais donc que personne ne verra ça », a déclaré à tort l’utilisateur de TikTok @__nicolettee_, car sa vidéo est devenue virale et a obtenu 1,4 million de vues en quelques heures.

Getty

Travis et Shanna ont été mariés pendant quatre ans[/caption]

Getty

Travis et Shanna sont les parents d’Alabama et de Landon[/caption]

E!

Kourtney et Scott coparentalité avec succès depuis de nombreuses années[/caption]

Instagram

Scott a régulièrement participé à L’incroyable famille Kardashian[/caption]

Instagram/@notskinnybutnotfat

Les rumeurs d’un éventuel engagement ont été lancées après la diffusion de cette photo[/caption]





Debout devant une photo de Kourtney et Travis, elle a pointé le couple en disant qu’elle « savait pour un fait » qu’une annonce de grossesse était imminente.

« Mais je dois le documenter par moi-même, car je sais pertinemment que dans la semaine prochaine, au maximum de deux semaines, ces deux-là vont faire leur annonce de grossesse. »

Elle n’a pas révélé comment elle le savait, mais il s’ensuit une astuce des potins de célébrités Instagram Deux Moi, qu’une «liste A» était enceinte et l’annoncerait bientôt.

Les spéculations actuelles sur la grossesse potentielle de Kourtney vient des semaines après les fans pensait qu’elle attendait une petite fille et qu’elle devait accoucher en décembre.