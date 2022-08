Les enfants de KK partagent une version recréée de la chanson du défunt chanteur Yaaron

Alors que la journée de l’amitié approche et à cette occasion, la fille du défunt chanteur, Taamara, et son fils, Nakul Krishna, ont sorti une nouvelle version de la chanson de Yaaron qui était à l’origine chantée par nul autre que KK.



Prenant sa poignée Instagram, Nakul a partagé une vidéo musicale avec une légende. Il a écrit : “Regardez ça les gars ! ‘Yaaron’ Forever ! Ce fut une expérience assez douce-amère pour moi. Enregistrer quelques lignes de la même chanson dans la même cabine que papa chantait était spécial, mais partager un tel moment avec D’une manière étrange, nous avons finalement chanté ensemble na @taamara.krishna? J’apprécie vraiment tous ceux qui ont chanté et fait partie de cela avec nous et j’adore la façon dont cela s’est passé, j’espère que vous l’aimez aussi. C’est toujours une question d’amour et d’amitié. “







Dans la vidéo, Taamara et Nakul Krishna ont été vus en train de chanter la chanson emblématique de leur père sur l’amitié. La vidéo commence avec Leslee Lewis jouant de sa guitare. Et présente également des chanteurs tels que Papon, Shaan, Benny Dayal et Dhvani Bhanushali.



Et des aperçus de KK se produisant sur scène, des moments passés avec ses enfants. Dès que la vidéo a été affichée, les fans et les amis de l’industrie ont laissé tomber leurs commentaires.



Leslee Lewis a écrit : “Tellement heureuse de vous avoir avec @taamara.krishna dans cette récréation. Je suis fière de vous deux !! #YaaronForever.” L’un des utilisateurs a écrit : “tu parles comme oncle kk. Nous allons le vivre à travers toi et @taamara.krishna maintenant.” Krishnakumar Kunnath, connu sous son nom de scène KK, était surtout connu pour ses chansons, comme Tadap Tadap de Hum Dil De Chuke Sanam, Khuda Jaane de Bachna Ae Haseeno, Aankhon Mein Teri de Om Shanti Om, Zindagi Do Pal Ki de Kites et plus, a rendu son dernier soupir le 31 mai 2022.

Il est tombé malade alors qu’il se produisait à Nazrul Manch dans le sud de Kolkata et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins l’ont déclaré mort à son arrivée. Il avait 53 ans.



(Avec les entrées de l’ANI)