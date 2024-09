Les enfants de Kim Porter dénoncent des mémoires « faux »

Plus tôt ce mois-ci, un mémoire prétendument écrit par Kim Porter, l’ex-petite amie de Sean « Diddy » Combs, a atteint le sommet des ventes d’Amazon. L’auteur du livre auto-édité de 59 pages intitulé LES MOTS PERDUS DE KIM : Un voyage vers la justice, de l’autre côtéChris Todd ne peut pas vérifier son authenticité, affirmant qu’il a reçu le livre sur une clé USB de deux sources de « l’industrie musicale », par Pierre roulanteTodd « croit que c’est vrai », mais les quatre enfants de Kim Porter n’y croient pas.

Hier, les enfants de Porter, Quincy, Christian, Jessie et D’Lila, ont publié une déclaration sur Instagram, doutant de la véracité des mémoires. « Les allégations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses », peut-on lire dans la déclaration. « Quiconque prétend avoir un manuscrit se présente sous un faux jour. Veuillez comprendre que tout soi-disant « ami » parlant au nom de notre mère et de sa famille n’est pas un ami. Il n’a pas non plus à cœur ses intérêts. »

Porter est décédée d’une pneumonie en 2018. Porter a eu une relation intermittente avec Combs pendant environ une décennie, à partir de 1994. Elle a eu trois enfants avec lui : Christian, Jessie et D’Lila. Le père de Quincy est le chanteur de R&B Al B. Bien sûr ! Il semblerait que les enfants, les amis et la famille de Kim Porter pensent que Chris Todd, dont le vrai nom est Todd Christopher Guzze et qui se décrit comme un « journaliste d’investigation », exploite les allégations de Diddy en auto-publiant un mémoire et en le vendant sur Amazon.

Malgré les fautes de frappe et les inexactitudes signalées, le livre est devenu viral après l’arrestation de Comb. Les meilleures amies de Porter, Kimora Lee Simmons et Lawanda Lane, ont également déclaré Pierre roulante qu’ils ne connaissaient pas l’auteur et que « chaque page de ce livre est fausse ».