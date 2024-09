Les enfants de Kim Porter affirment qu’elle n’a pas écrit de mémoires à succès sur Diddy – Entertainment News

AP Photo/Kathy Willens, dossier DOSSIER – Sean « P. Diddy » Combs dirige les photographes alors qu’ils lui chantent « Joyeux anniversaire » tandis que sa compagne Kim Porter, à gauche, écoute, à New York, le 4 novembre 2004.

Bien qu’il s’agisse d’un best-seller sur Amazon, la regrettée Kim Porter n’a pas écrit de mémoires révélateurs détaillant une relation abusive avec son partenaire de longue date. Sean « Diddy » Combs, ont déclaré ses enfants dans un communiqué mardi.

« Kim’s Lost Words : A journey for justice, from the other side… » a été publié indépendamment sur Amazon début septembre, plus d’une semaine avant Arrestation de Combs à New York et le dévoilement d’un acte d’accusation contre luiIl semblerait que ce soit basé sur le journal et les notes de Porter.

Les enfants de Porter, Quincy, Christian, Jessie et D’Lila, ont dénoncé le livre comme une fabrication complète dans un déclaration collective sur Instagram mardi tard.

« Les affirmations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses. Elle ne l’a pas fait, et quiconque prétend avoir un manuscrit se présente sous un faux jour », peut-on lire dans le communiqué. « Tout soi-disant « ami » parlant au nom de notre mère ou de sa famille n’est pas un ami, et il n’a pas non plus à cœur ses intérêts. »

Christian, Jessie et D’Lila sont les enfants de Porter et Combs, et Quincy est le fils de Porter issu d’une relation précédente, mais il a été en grande partie élevé par Combs. Leur déclaration est la première qu’ils font depuis l’arrestation de Combs, et ils n’abordent pas directement l’affaire criminelle qui pèse contre lui.

Probablement en réponse aux détails du livre sur les violences que Combs aurait commises contre Porter, les enfants ont déclaré que le volume de « rumeurs blessantes et fausses » circulant sur la relation de leurs parents les avait obligés à s’exprimer.

Porter est mort d’une pneumonie en novembre 2018 à l’âge de 47 ans, selon son rapport d’autopsie, qui déterminé qu’elle est morte de causes naturellesAu moment de sa mort, Combs a déclaré que lui et l’ancien mannequin et acteur étaient « plus que de meilleurs amis » et « plus que des âmes sœurs ».

Le livre affirme dans sa section « avertissements » que la mort de Porter est due à un acte criminel. Ses enfants ont déclaré qu’ils étaient « profondément attristés que le monde ait fait de ce qui a été l’événement le plus tragique de nos vies un spectacle », soulignant que la cause de son décès était établie depuis des années et qu’il n’y avait aucun acte criminel.

Encombré de fautes de frappe et d’erreurs, un aperçu du court livre détaille les abus physiques, la coercition sexuelle et d’autres actes de violence que Combs aurait commis. Le livre de poche à 22 $ a été publié discrètement sur Amazon, mais sa vente a grimpé en flèche après la nouvelle de l’arrestation de Combs et de la détails choquants de l’acte d’accusationIl a atteint la première place sur la liste des best-sellers d’Amazon, mais a depuis chuté dans le classement.

L’auteur du livre est répertorié comme Jamal T. Millwood, écrivant « pour » Kimberly A. Porter. Millwood est un nom que les théoriciens du complot pensent que le regretté rappeur Tupac Shakur utilise comme pseudonyme après son décès. Mort par balle en 1996 aurait été mis en scène.

Pierre roulante Lundi, Chris Todd, dont le vrai nom est Todd Christopher Guzze, a annoncé qu’il était l’auteur du pseudonyme. Todd a déclaré à Rolling Stone qu’il ne pouvait pas vérifier l’authenticité du livre et qu’il avait reçu une clé USB contenant le livre de deux « sources de l’industrie musicale ». Il a insisté sur le fait qu’il « croit que c’est vrai ».

Todd n’était pas immédiatement disponible pour commenter.