Les enfants de Kim Kardashian et Kanye West ont l’air tellement grands sur les photos de classe

Kim KardashianLes enfants de vont très bien, chérie.

En fait, Nord-Ouest, Saint-Ouest, Chicago Ouest et Psaume Ouest—qui le Les Kardashian Star partage avec son ex Kanye West—je suis récemment retourné à l’école. Comme on le voit dans un série de photos partagé par Kim le 17 septembre, le quatuor était tout sourire avant de se rendre en classe.

North, 11 ans, et Chicago, 6 ans, portaient tous deux l’uniforme scolaire, optant pour un polo bleu marine et un kilt à carreaux bleus pour leur tenue du premier jour. Pendant ce temps, Saint, 8 ans, portait un sweat à capuche zippé gris par-dessus sa chemise et son short.

Et qu’en est-il du plus jeune membre de la famille ? Psalm, 5 ans, était prêt pour une journée d’apprentissage dans un polo rouge vif et un short kaki.

Tous les enfants ont choisi d’associer leurs ensembles avec des chaussettes blanches et des baskets Nike.

Et Kim a fait savoir que ses petits étaient prêts pour un nouveau chapitre de leur parcours scolaire, en écrivant dans la légende : « La torpeur scolaire est à nos portes. »