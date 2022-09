Les enfants de Kharkiv ont été envoyés dans un camp d’été en Russie. Ils ne sont jamais revenus.

Certains parents ukrainiens ont envoyé leurs enfants dans des camps en Russie pour échapper à des mois d’occupation violente. Maintenant, alors que l’Ukraine reprend du territoire, les enfants sont bloqués. (Vidéo : Whitney Shefte, Jon Gerberg/The Washington Post)

IZYUM, Ukraine – La dernière fois que les parents ont vu leurs enfants, ils montaient dans des bus pour la Russie – pour un camp d’été près de la plage. C’était le 27 août, et après des mois à endurer certaines des pires conditions imaginables, les familles de cette ville en grande partie détruite occupée par les forces russes depuis mars avaient inscrit leurs enfants pour un camp à Gelendzhik, une station balnéaire russe sur la mer Noire. Ils espéraient que le camp, annoncé dans les journaux de propagande russe, donnerait à leurs enfants une pause dans la guerre et un semblant de normalité.

Quelques jours plus tard, les forces ukrainiennes ont pris d’assaut de manière inattendue et ont repris le contrôle d’Izyum et d’autres zones occupées de la région de Kharkiv. L’avancée surprise a forcé les troupes russes et les collaborateurs ukrainiens à fuir, abandonnant une grande partie de leur équipement en partant.

Les habitants d’Izyum ont célébré le succès de la contre-offensive, qui a ravivé l’espoir que le cours de la guerre tournait en faveur de l’Ukraine. Mais l’avancée a également laissé les enfants qui se rendaient au camp en Russie bloqués de l’autre côté d’une dangereuse ligne de front sans chemin clair pour rentrer chez eux.

Le Washington Post a rencontré une douzaine de parents d’Izyum avec des enfants qui sont maintenant coincés en Russie dans le camp. Les parents ont déclaré que quelque 200 enfants de plusieurs villes et villages de la région de Kharkiv s’y étaient rendus en août et devaient rentrer chez eux en bus la semaine dernière.

La plupart des services téléphoniques et Internet ont été coupés à Izyum, laissant les parents largement incapables de contacter directement leurs enfants, car ils cherchent maintenant frénétiquement des moyens de les ramener.

De nombreux parents ont parlé sous couvert d’anonymat dans cet article, craignant que cela ne nuise à leurs chances de récupérer leurs enfants en toute sécurité. D’autres espéraient que parler leur donnerait une meilleure chance de ramener les enfants à la maison.

Torture, meurtres, enlèvements : la retraite russe d’Izyum révèle des horreurs

Beaucoup ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le fait de faire connaître que leurs enfants se sont rendus dans un camp en Russie pourrait déclencher des accusations selon lesquelles leurs familles auraient collaboré avec les forces russes.

«Je n’ai qu’une chose en tête: récupérer mon enfant», a déclaré une femme dont le fils de 12 ans est au camp. Elle a dit qu’elle lui avait parlé directement pour la dernière fois il y a plus de 10 jours.

Il pourrait être facile pour ceux qui n’ont pas survécu à l’occupation d’Izyum de prétendre que les familles auraient dû savoir qu’il ne fallait pas envoyer leurs enfants en Russie, ont déclaré les parents.

Mais ils ont insisté sur le fait que la décision n’était pas politique – et reflétait plutôt leur souhait de permettre à leurs enfants un sentiment d’enfance normale après qu’ils aient survécu aux bombardements, dormi dans des sous-sols, se soient lavés avec de la neige et de l’eau de pluie, aient mangé de maigres rations et, dans certains cas, ont été blessés pendant l’occupation.

Vera, 38 ans, qui a parlé à condition de n’utiliser que son prénom, a envoyé son fils de 15 ans, Dima, au camp dans l’espoir que cela l’aiderait à se remettre physiquement et mentalement d’un attentat à la bombe à fragmentation.

Vera a pleuré en se rappelant comment une bombe a atterri dans la même pièce où son fils et son ami avaient tenté de se cacher de l’attaque, les blessant gravement. L’ami a été évacué pour un traitement médical supplémentaire et Dima est resté à Izyum, où les médecins ont retiré des éclats d’obus de ses membres. Mais il ne s’est jamais remis mentalement de l’incident. “Le gamin était tout stressé”, a-t-elle déclaré. “Il a maintenant peur de chaque petit bruit ou hochet.”

Vera a déclaré qu’elle craignait que son fils et les autres enfants ne soient maltraités en Russie en raison de leur nationalité ukrainienne. Mais lorsqu’elle a brièvement obtenu une connexion téléphonique, elle a réussi à appeler Dima par vidéo et a vu “à quel point il était bronzé”. Il lui a assuré que personne ne les harcelait.

“Ils se reposent vraiment bien là-bas”, a-t-elle déclaré. Pourtant, “le gamin veut rentrer à la maison”.

« ‘Je n’aurais pas dû y aller’ », se souvient-elle en disant Dima lors de leur dernier appel.

Lundi, plusieurs mères se sont réunies à 10 heures du matin dans un coin d’Izyum pour réfléchir à la manière de ramener leurs enfants à la maison. Sans réseau téléphonique, ils partagent des informations par l’intermédiaire de voisins, de bouche à oreille, ce qui rend difficile de s’organiser et de demander de l’aide à des volontaires ou à des responsables ukrainiens.

Certaines mères se sont tenues près des bases des troupes ukrainiennes et se sont connectées à leurs réseaux Starlink pour envoyer des messages à leurs enfants.

Lundi, les mères ont dressé une liste des noms et âges de 29 enfants d’Izyum dont elles savaient qu’ils étaient encore au camp. Certains parents auraient déjà voyagé hors de la région pour essayer de récupérer eux-mêmes leurs enfants. D’autres ont dit qu’ils n’avaient pas les moyens de faire un tel voyage et que voyager à travers l’Europe vers la Russie nécessiterait des passeports internationaux, ce qu’ils n’ont pas.

Volodymyr Matsokyn, l’adjoint au maire d’Izyum, qui est récemment revenu dans la ville désoccupée, a déclaré mardi dans un SMS que les responsables avaient une liste complète des enfants du camp et “travaillaient actuellement sur cette question avec les agences de l’État”.

“Nous allons certainement renvoyer les enfants, quel qu’en soit le prix”, a déclaré Matsokyn, notant qu’il sera important pour les agences internationales “d’aider l’Ukraine à ramener nos jeunes citoyens dans leur patrie”. Sur 200 enfants qui fréquentent le camp de Gelendzhik, a-t-il dit, 80 viennent d’Izyum.

Il a ajouté : « La Russie viole le droit international et les droits de l’homme, les néglige, crée des histoires de propagande pour les Russes qui se laissent berner par ces mensonges sur l’amour et la protection des petits Ukrainiens. C’est dégoutant.”

Les lettres laissées par des soldats russes démoralisés alors qu’ils fuyaient

Tout au long de l’été, au moins deux groupes d’enfants de la région de Kharkiv se sont rendus dans des camps similaires et sont rentrés chez eux, ont déclaré des parents, établissant un sentiment de confiance dans le fait que les camps étaient sûrs et non un stratagème pour déplacer définitivement des enfants profondément à l’intérieur du territoire russe. (La Russie a été accusée d’avoir procédé à des déplacements forcés de milliers d’Ukrainiens.)

La décision d’envoyer leurs enfants au camp reflétait également le sentiment de confiance des troupes et des responsables russes qu’ils avaient déjà effectivement annexé le territoire qu’ils contrôlaient à Kharkiv – une erreur de calcul qui a évidemment contribué au succès surprise de l’offensive ukrainienne.

Participer à un camp d’été est un rite de passage courant en Russie et en Ukraine, et certains des enfants qui fréquentent ce camp ont déjà fréquenté des camps d’été en Ukraine avant la guerre, ont déclaré les parents.

Les camps semblaient bien organisés et nécessitaient des contrôles médicaux de routine dans le cadre du processus d’inscription, ont déclaré les parents. Anatoliy Kovalenko, 58 ans, chirurgien généraliste et médecin-chef d’un hôpital d’Izyum, a déclaré avoir effectué des contrôles de santé standard pour 10 à 15 enfants dont il a appris plus tard qu’ils s’étaient rendus dans le camp.

La publicité russe promettait une expérience idyllique et réparatrice.

“Les parents qui souhaitent améliorer la santé de leurs enfants dans les camps de santé pour enfants de la Fédération de Russie doivent contacter le service de l’éducation de la ville d’Izyum à l’adresse 4 rue Vasylkyvskoho du lundi au samedi entre 10h00 et 15h00”, lit-on dans un camp. annonce dans un journal russe distribué à Izyum. “Apportez le certificat de naissance de l’enfant avec vous.”

Un article sur les camps présentait des photos d’enfants souriants et indiquait qu’ils “se reposaient en toute sécurité” à Medvezhonok, que le journal décrit comme “l’une des meilleures régions de Russie, sur la côte de la mer Noire”. D’autres enfants ont fréquenté des camps en Crimée, la péninsule qui s’avance dans la mer Noire, selon un article.

Vitaliy Ganchev, le chef nommé par la Russie de l’administration militaro-civile de la région de Kharkiv, aurait déclaré que c’était la première fois que des enfants pouvaient passer des vacances en Crimée et dans d’autres régions “gratuitement et de manière organisée, surtout en août – en une haute saison.

“C’est une expérience inestimable pour eux”, lit-on dans l’article. “Il est impossible de surestimer l’aide que nous apporte la Russie.” Les responsables avaient l’intention d’envoyer “au moins 800 autres petits habitants de Kharkiv se reposer”, selon l’article.

Lorsqu’ils sont partis en août, les enfants ont emballé des vêtements légers pour l’été. Cette semaine, Dima a dit à sa mère que le camp serait prolongé jusqu’au 10 octobre et que les enfants commenceraient les cours. Ils s’attendaient également à recevoir des vêtements plus chauds et à déménager dans un bâtiment chauffé, a-t-il déclaré.

“Comme la Russie était toujours là, ils étaient censés revenir ici”, a déclaré Vera. “Et puis, quand l’Ukraine est entrée ici, ils ont dit:” Nous prolongeons le mandat de 21 jours supplémentaires “. ”

Une femme qui s’est réunie avec d’autres mères lundi mais a refusé d’être nommée pour des raisons de sécurité a déclaré que sa fille adolescente comprend “qu’il sera plus difficile pour elles de revenir” maintenant parce que les lignes de contrôle ont changé.

Les régions séparatistes poussent à rejoindre la Russie alors que l’effort de guerre faiblit

Au départ, les parents n’avaient aucun intérêt pour les camps russes. “Au début, il n’y avait même pas une question que nous leur enverrions”, a déclaré la mère. “Ensuite, le premier groupe est allé et est revenu et le deuxième groupe est allé et est revenu.”

Elle a finalement envoyé sa fille au camp parce qu’elle était «psychologiquement endommagée» par des mois de guerre.

Maintenant qu’Izyum est de retour sous contrôle ukrainien et que les enfants sont bloqués en Russie, “personne n’a vraiment pitié de nous”, a-t-elle déclaré.

Pour certains observateurs, le simple fait qu’ils soient restés à Izyum tout au long de l’occupation « signifie que nous sommes des collaborateurs », a-t-elle dit. Annoncer qu’ils avaient envoyé leurs enfants dans un camp en Russie ne ferait qu’encourager de tels soupçons, a-t-elle déclaré.

En mai, la maison d’Olia Yemelyanskaya a été frappée par un bombardement, l’incendiant et en détruisant la majeure partie, y compris la chambre de sa fille adoptive adolescente.

Lorsqu’elle a entendu parler du camp à la radio russe, Yemelyanskaya a déclaré: “Nous n’avions qu’une seule considération – qu’ils étaient vraiment fatigués de tout cela.” Yemelyanskaya a déclaré qu’elle avait deux filles adoptives vivant avec elle, dont l’une a 18 ans et était trop âgée pour s’inscrire dans le camp.

“En voyant tout cela, ces ruines, ces maisons incendiées – elles sont devenues plus fermées”, a-t-elle déclaré à propos des filles. Ils voulaient que la plus jeune, Valentyna, « se repose au moins », a-t-elle dit.

Depuis lors, ils ne lui ont pas parlé directement. Une autre sœur, qui vit dans la ville de Kharkiv, lui a parlé via Viber. “Elle disait qu’ils étaient bien traités”, a déclaré Yemelyanskaya, pleurant en décrivant la situation de sa fille. “Et maintenant, bien sûr, elle pleure et veut rentrer à la maison.”

“Elle nous manque tellement”, a-t-elle déclaré.

Whitney Shefte, Wojciech Grzedzinski et Lesia Prokopenko ont contribué à ce rapport.