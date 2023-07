Les enfants de Kate Gosselin dénoncent les abus présumés de leur fils Collin

Kate Gosselin et son fils Collin n’ont pas eu de relation depuis des années, et maintenant plus d’informations sur les problèmes entre eux sont révélées.

Collin, ainsi que sa collègue sextuplée Hannah Gosselin, ont parlé du début du mauvais sang entre la mère et le fils dans une nouvelle interview, Collin suggérant que Kate avait besoin de quelqu’un « pour évacuer sa colère et sa frustration » après son divorce avec Jon en 2009.

« Il [Collin] serait séparé de nous », se souvient Hannah de leur enfance avec Kate. « Comme s’il ne pouvait pas sortir et jouer avec nous. »

COLLIN GOSSELIN SUR UNE RELATION ÉLOIGNÉE AVEC MAMAN KATE GOSSELIN ET COMMENT LA TÉLÉ RÉALITÉ » DÉCHIRAIT » LA FAMILLE

« Il dînait à des heures différentes des nôtres. »

Il y a déjà eu pas mal d’histoires de Kate et Collin publiées au fil des ans, et maintenant Collin et Hannah ont participé à une nouvelle série sur Vice intitulée « Dark Side of the 2000s », qui sera diffusée la semaine prochaine.

« Je ne vais pas dire que j’étais un enfant parfait », a admis Collin dans un teaser partagé sur Twitter, « mais je dirais que ma mauvaise conduite n’était pas différente de celle de mes frères et sœurs. »

Hannah a déclaré: « Je ne pense pas que des efforts aient été faits à la maison pour l’aider à apprendre quel comportement est acceptable et quel comportement n’est pas acceptable. »

Les sextuplés n’avaient que 5 ans lorsque Kate et Jon ont officiellement divorcé, mais Collin a toujours théorisé sur la raison pour laquelle sa mère l’aurait traité si différemment de ses frères et sœurs.

JON GOSSELIN ALLÈGE L’EX-ÉPOUSE KATE « ABUSÉE MENTALEMENT » DE LEUR FILS, « L’ENVOYÉ » DANS UN ÉTABLISSEMENT POUR LES BESOINS SPÉCIAUX

« Je sais que ma mère traversait beaucoup de choses », se souvient-il. « Je veux dire, un divorce et plein de choses différentes qui ne peuvent pas être faciles à vivre. »

« Et, vous savez, je veux penser qu’elle avait besoin de quelqu’un pour évacuer sa colère et sa frustration, et c’était juste gentil de ma part. J’étais sur le chemin et j’étais là. Alors, elle m’a choisi. »

Collin, qui a maintenant 19 ans, a été interné par Kate à l’âge de 12 ans.

À l’époque, elle a déclaré au magazine People que « Collin a des besoins spéciaux. Il y a un diagnostic assez fluide de ce que sont ces besoins, mais il doit apprendre certaines stratégies pour l’aider à faire face aux choses. Cela a été une lutte que nous avons eue pour très longtemps, et c’en est une que j’ai vécue toute seule. Je me suis sentie très seule là-dedans.

Elle n’a jamais révélé la nature de ces « besoins spéciaux », mais elle a dit que l’institution était « là où il devait être » et que c’était un « soulagement » qu’il reçoive de l’aide.

Jon a affirmé à plusieurs reprises que Kate ne lui avait jamais dit où se trouvait Collin. Il a également affirmé qu’il avait retiré Collin de l’établissement après avoir reçu une lettre de son fils demandant de l’aide en 2018. Après cela, il a pu obtenir la garde de son fils.

Lui et Collin nient tous deux qu’il ait jamais eu des besoins spéciaux. Le jeune homme de 19 ans travaille actuellement à rejoindre le Corps des Marines d’ici l’année prochaine.