Les enfants de Kardashian profitent d’un voyage en famille sur un yacht de luxe : Photo – Hollywood Life

Les enfants Kardashian vivent la vie ! Trois des 11 enfants KarJenner et plus – Vrai5 (Khloe kardashian et Tristan Thompsonla fille de), Rêver5 (Rob Kardashianla fille de Blac Chyna), et Chicago4 (Kim Kardashian et Kanye West(la deuxième et la plus jeune fille de) – a passé du temps à bord d’un yacht de luxe le 4 août, et Kim, 41 ans, a partagé un adorable instantané d’eux sur son fil Instagram. Sur l’adorable photo, les trois enfants se sont accrochés à la rambarde du bateau et ont regardé les eaux bleu aqua au-delà. True a enfilé un deux-pièces violet clair, Dream a secoué un une-pièce argenté et Chicago était plus mignonne que jamais dans un une-pièce tie-dye orange et rose. “Meilleurs amis de la BFFAE pour toujours et à jamais”, a déclaré le fondateur de SKIMS en légende de la photo.

Les héritiers du riche et célèbre trône de KarJenner ont passé beaucoup de temps ensemble cet été, plus récemment lors de grandes vacances en famille aux îles Turques et Caïques. Khloe a partagé plusieurs instantanés torrides d’elle-même du voyage, mais n’a pas oublié d’incorporer certains des petits qui courent partout. Par exemple, elle a posté une photo de retour le 25 juillet, qui décrivait de manière hilarante la réalité des voyages avec des enfants : Tout ne se passe pas bien. Les deux premières photos qu’elle a partagées dans le carrousel la montraient en train de regarder en arrière alors qu’elle s’éloignait de son appareil photo en bikini bleu. Les deux deuxièmes instantanés de son carrousel capturés Nord Ouest9 et Pénélope Disick10, (Kim et Kourtney Kardashianles filles de) la photobombant complètement. “Je jure que j’en ai presque fini avec les photos de vacances”, a-t-elle plaisanté dans la légende. “Mes nièces ne me laisseront pas vivre et prendre mon contenu.”

Le 13 juillet, Khloe a posté un selfie flou avec True et Dream depuis la plage la nuit. Dream a tenté de faire une grimace et avait la bouche ouverte et ses mains positionnées devant son visage, la fondatrice de Good American lui a tiré la langue et Dream a souri largement. Khloe a montré un peu d’amour pour les jeunes cousins ​​en sous-titrant l’instantané avec un cœur blanc.

Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la photo absolument réconfortante qu’elle a partagée d’elle donnant à True un tour de ferroutage dans l’eau. “Moi et ma meilleure fille créant les meilleurs souvenirs. Je te soutiendrai pour toujours ma fille ange », a-t-elle légendé avec amour les photos. Au moment d’écrire ces lignes, True attend un nouveau petit frère, que Khloe et Tristan accueillent tous les jours via une mère porteuse.

En juin, certains des cousins ​​se sont réunis pour la fête du 9e anniversaire de North, qui s’est tenue dans un camping. Kourtney a partagé plusieurs instantanés du shindig, y compris une vidéo de sa fille s’éloignant d’elle en tyrolienne sans peur dans ses yeux. Entre s’envoler vers les tropiques, monter à bord d’un yacht géant et s’emparer de terrains de camping, ces enfants de KarJenner vivent sûrement grand !