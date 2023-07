Les enfants de Karan Johar, Yash, directeur du Roohi Roohi, rejettent What Jhumka de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani pour cette chanson

Le réalisateur Karan Johar a gracieusement partagé une vidéo de lui se faisant rôtir par ses enfants, Yash et Roohi.

Le réalisateur-producteur de Bollywood Karan Johar, qui se prépare pour son prochain film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, s’est rendu dimanche dans la section Histoires de son Instagram pour partager une vidéo de ses enfants Yash et Roohi afin d’ajouter à l’élan du film. virée promotionnelle. Cependant, ses enfants ont fini par le rôtir pendant la vidéo que KJo a gracieusement mise en ligne dans ses histoires.

Le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil a écrit sur la vidéo : « J’ai été rôti ». La vidéo commence par les enfants qui demandent « Qu’est-ce que Jhumka, papa ? ». À quoi KJo dit: « Qu’est-ce que Jhumka? Même moi je ne sais pas. Pouvons-nous demander à Alia Didi ? » Ses enfants commencent alors à chanter la chanson « Baby Shark » en coupant brusquement ce que dit KJo. Le réalisateur-producteur dit alors : « Oh tu préfères cette chanson ? » comme ses enfants disent oui à l’unisson. KJo termine ensuite la vidéo en disant: « Oh mon Dieu! Ok, toodles ».

Voici l’histoire

Karan Johar est allée sur Instagram et a écrit une note pour la fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor, Shanaya Kapoor, qui est prête à faire ses débuts d’actrice en annonçant son film Vrushabha avec la superstar du Sud Mohanlal. Samedi, Shanaya et Mohanlal se sont rendus sur les réseaux sociaux et ont annoncé leur film qui sortira en hindi, kannada, malayalam et télougou. Karan Johar, qui est très proche des parents de Shanaya, Sanjay et Maheep, a réagi à la nouvelle. Il a écrit: «Certains voyages sont perçus comme privilégiés, certains reçoivent également l’étiquette de bénéfice de la lignée… et tout cela est vrai, mais en toi Shanaya @ shanayakapoor02, je n’ai vu qu’une fille qui ne rêvait que d’être une artiste pure et face à la caméra seulement quand vous avez mis tout cet immense travail acharné et tant de passion. »

Voici le poste

Les internautes ont également exprimé leur point de vue sur son message et ont trollé Karan pour son message. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Népotisme ko kya mast Sugar Coat kia hai ! (Quel manteau de sucre pour le népotisme !) » La deuxième personne a déclaré : « Rappelle les commentaires des gestionnaires dans les entreprises. Si vous savez que vous savez. »

Pendant ce temps, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui met en vedette un ensemble d’acteurs vétérans comme Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, et le duo Gully Boy Ranveer Singh et Alia Bhatt, devrait sortir sur les écrans le 28 juillet.