Les enfants de Karan Johar rejettent la chanson de What Jhumka et refusent de parler à Alia Bhatt malgré l’insistance du cinéaste [Watch video]

Alors que le monde attend les débuts de Karan Johar en tant que réalisateur, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, en laissant tomber des chansons comme Tum Kya Mile et What Jhumpa, le cinéaste ne fait que créer une énorme curiosité parmi les fans. Mais il semble que ses enfants, Yash et Roohi, ne soient pas d’humeur à regarder son réalisateur et ont rejeté sa chanson, What Jhumka? Le cinéaste a repris ses histoires Instagram et a laissé tomber la vidéo de la séance de bambin avec ses enfants, où on le voit les interroger sur sa chanson What Jhumka, et ils sont les moins intéressés et préfèrent choisir la comptine Baby Shark.

Regardez la vidéo des enfants de Karan Johar, Yash et Roohi, rejetant sa chanson What Jhumka?

Karan insiste même pour qu’ils parlent à Alia Didi, mais Yash dit clairement non. En effet, les plaisanteries de Karan Johar avec ses enfants sont très divertissantes, et le cinéaste adore se faire rôtir par ses enfants, comme nous l’avons vu à maintes reprises. Karan Johar a partagé cette vidéo sur Instagram, et les fans deviennent fous en voyant comment voir cette vidéo et la qualifient de sacrément hilarante.