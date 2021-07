Les enfants de Jim Bob Duggar travaillant comme vendeurs de voitures d’occasion, propriétaires, pilotes et pasteurs après l’annulation de Counting On

Les enfants adultes de JIM Bob et Michelle Duggar travaillent comme vendeurs de voitures d’occasion, propriétaires, pilotes, pasteurs et plus d’emplois après l’annulation de Counting On.

TLC abandonné Comptant sur après 11 saisons après l’arrestation de son fils aîné Josh en avril 2021 pour pédopornographie.

Le Sun peut révéler en exclusivité que malgré la perte de 850 000 $ par an de la famille à cause de la longue émission de téléréalité, les enfants de Jim Bob et Michelle ont diverses carrières sur lesquelles se rabattre.

Jana, 31 ans, qui est la seule fille adulte célibataire, possède un immeuble commercial à Springdale, Arkansas.

Jim Bob et Michelle Duggerla fille aînée de a acheté la propriété pour 95 000 $ en avril 2016.

Puis, en avril 2019, Jana a déposé une licence commerciale pour Arbor Acres Group LLC.

Le site Web d’Arbor Acres indique « À venir », tandis que la description se lit comme suit : « Bienvenue à Arbor Acres ! Nous sommes passionnés par la recherche de la beauté dans notre environnement, le rassemblement des gens et tout ce qui est créatif.

« Nous espérons que cela deviendra l’une de vos destinations préférées pour des idées qui vous passionneront pour la vie et tout le bien qu’elle a à offrir ! Restez à l’écoute. »

Jana a un don pour tout ce qui concerne le style de vie, car elle montre souvent son jardinage, ses projets de bricolage et ses dessins sur Instagram.

Le frère jumeau de Jana, John David, a également une série d’emplois.

Il a lancé les sociétés à but non lucratif Medic Choppers LLC en 2019 et Medical Evacuation Disaster Intervention Corps en 2020.

En 2019, John David a aidé aux secours en cas de catastrophe aux Bahamas après le passage de l’ouragan Dorian.

Il a également obtenu sa licence de pilote professionnel en février 2021.

Et enfin, John David possède RV Park Express, qui a ouvert ses portes en juin 2020.

Sa femme Abbie, 29 ans, travaille comme infirmière autorisée et son permis expire en avril 2022.

Le Soleil a rapporté Abbie a obtenu son brevet d’élève-pilote le 20 août 2020.

Pendant la grossesse Jessa, 28 ans, est un mère au foyer de ses trois enfants, son mari, Ben Seewald, est devenu pasteur ordonné en janvier.

Le mari de Jinger, Jeremy Vuolo, était un joueur de football professionnel avant de l’épouser en 2016.

Les deux ont déménagé à Laredo, au Texas, où Jeremy a travaillé comme pasteur.

Ils ont ensuite déménagé à Los Angeles, en Californie, en 2019 afin qu’il puisse poursuivre des études supérieures au Master’s Seminary.

Jérémy, 33 ans, et Jinger, 27, a lancé son podcast chrétien, The Hope We Hold, en 2019.

Ils publié un mémoire du même nom en mai 2021.

Les parents de deux enfants avaient un boutique en ligne appelée Hope & Stead, où ils vendaient des accessoires allant des chapeaux aux bougies.

Jinger fait également la promotion de produits sur Instagram.

L’épouse de Joseph Duggar, Kendra, est la mère au foyer de leurs trois petits, tandis qu’il travaille comme agent immobilier chez Good Neighbor Realty dans l’Arkansas.

Josiah Duggar a sa licence de pilote privé, car sa femme Lauren est la mère de leur fille.

Josiah, 24 ans, a lancé Milagro Designs en 2019, selon les dossiers des licences commerciales de l’Arkansas.

Joy-Annale mari de Austin Forsyth, retourne et construit des maisons pour vivre.

Le père de deux enfants aussi a sa licence de pilote privé.

Jedidia a couru pour la Chambre des représentants de l’Arkansas District 89 en 2020 mais a perdu contre la démocrate Megan Godfrey.

Bien que le passage de Jed en politique n’ait pas fonctionné, il a sa carrière dans l’immobilier sur laquelle s’appuyer, car il travaille également pour Good Neighbor Realty.

Jed, 22 ans, possède également le concessionnaire de voitures d’occasion Champion Motorcars, LLC, qu’il a lancé en 2016 avec son père.

L’épouse de Jed, Katey Nakatsu, qu’il a épousée en avril, a obtenu son brevet de pilote privé le 13 avril 2020.

Le frère jumeau de Jed, Jeremiah, est également agent immobilier chez Good Neighbor Realty.

Connu pour son travail pratique, The Sun a rapporté qu’il a demandé une licence commerciale pour Hometown Construction, LLC le 18 juin 2021.

Jeremiah possède également ses licences de pilote professionnel et d’instructeur de vol.

Il a même lancé Learn to Fly Here en mars 2020.

Jason, 21 ans, est entrepreneur et a lancé Build Master Construction en 2018.

James, 20 ans, est agent immobilier chez Good Neighbor Realty.

Justin, 18 ans, retourne et vend des maisons, comme son flip le plus récent vendu pour 195 000 $.

Justin vit au Texas, où réside la famille de sa femme Claire.

Le Soleil a rapporté Justin a inscrit Spivey Construction, une entreprise basée au Texas, que le père de Claire, Robert, a lancé en 2006, en tant qu’employeur pour un don de campagne, selon la Commission électorale fédérale.

Sa profession est répertoriée comme «secrétaire» de l’entreprise.

Le mari de Jill, Derick, est diplômé de la faculté de droit[/caption]

Jill, 30 ans, et son mari Derick Dillard ont quitté Counting On en 2018, car ils ont été séparés de sa famille.

Jill et Derick ont ​​une chaîne YouTube, tandis que la mère de deux enfants publie souvent des publicités sur Instagram.

Quant à Derick, il faculté de droit récemment diplômée.

L’épouse de Josh, Anna, 33 ans, est actuellement enceinte de son septième enfant.

Mais être mère au foyer n’est pas sa seule profession, car elle a plusieurs licences commerciales à son nom.

Selon les archives de l’Arkansas, elle a lancé ALB Investments en 2015, Soli Deo Glorida en 2019, Glasglow Drive en 2020, Lexington Contractors en 2020, Little M Consortium en 2020 et Ravenglass North en 2020.

Jim Bob, qui est un agent immobilier, a également un empire immobilier massif d’une valeur de 6 235 050 $ Se replier sur.

Le Sun a précédemment rapporté que la famille est devrait « perdre 850 000 $ par an » après l’annulation de l’émission.

Une source a déclaré au Sun: «La famille a été payée environ 80 000 $ pour chaque partie de tournage, et certaines saisons étaient plus longues que d’autres, mais elles gagnaient en moyenne 850 000 $ par saison.

«Je pense que beaucoup de gens seront choqués d’apprendre qu’ils gagnaient autant, et tout est allé à Jim Bob qui en a investi une partie pour la famille et a distribué le reste.

«Mais il y avait souvent des arguments sur les paiements, qui méritait quoi et si les gens étaient payés correctement pour leur temps d’antenne, c’était un problème majeur au fil des ans.

« Certains membres de la famille sont heureux que TLC ait débranché afin qu’ils puissent se débrouiller seuls et gérer leur propre argent, mais Jim Bob est sans aucun doute p****d parce que c’était un revenu énorme. »

La famille est coincé dans leurs contrats TLC pendant six mois, a rapporté The Sun.

L’initié a déclaré: « Maintenant, TLC a mis fin à l’émission, la plupart des membres de la famille cherchent désespérément à se retirer des contrats, ils pensent que c’est injuste, ils ne peuvent pas encore passer à autre chose et signer d’autres accords.

« Ils feront tout pour s’en sortir et envisageront de futurs projets à la télévision ou avec des marques. »

« Les contrats signifient également que la famille ne peut pas trop parler de l’émission, de son annulation ou de la façon dont l’arrestation de Josh a affecté la famille, elle doit être très prudente. »

Le soleil s’est brisé le spectacle a été annulé après 11 saisons suite à l’arrestation de son fils aîné Josh pour pédopornographie en avril.

La famille était laissé « choqué » par l’annulation.





19 Kids and Counting a été annulé en 2015 suite à son le scandale des agressions sexuelles de son fils Josh, comme spin-off Counting On a été créé peu de temps après sans l’aîné des enfants Duggar.

Josh était accusé de deux chefs de recel et de possession de pornographie juvénile.

Il est actuellement en confinement à domicile à Les amis de Jim Bob LaCount et la maison de Maria Reber jusqu’à son procès de novembre 2021.

