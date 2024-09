Les enfants de Jennifer Lopez et Ben Affleck, Fin et Emme, recréent une scène emblématique du film des années 80 [WATCH]

Jennifer Lopez et Ben AffleckLes enfants de s’entendent très bien malgré le statut actuel de leurs parents. La famille recomposée a été aperçue à plusieurs reprises en train de s’amuser à Los Angeles, même ces derniers mois au milieu du divorce que traversent les deux stars.

L’une des relations les plus étroites dans la famille est celle entre Emme Muniz et Fin Affleckqui sont à peu près du même âge et semblent avoir des intérêts similaires pour la musique et la mode. Plus récemment, le couple a été aperçu en train de recréer une scène emblématique du film à succès « Say Anything ».

© Groupe Grosby Fin, Emme et un ami dansent dans la rue à Brentwood.

John Cusack, qui avait 22 ans à l’époque, joue Lloyd Dobler dans le film culte de 1989, où il fait une sérénade à sa petite amie, Diane Court. La scène est devenue une référence de la culture pop, et il semble que Fin et Emme en soient fans, comme ils l’ont récemment prouvé.

© 20TH CENTURY FOX « Dis n’importe quoi » (1989)

Le couple a été vu avec un ami tenant un magnétophone diffusant « In Your Eyes » de Peter Gabriel, comme dans le film. Les trois amis sautaient de joie et riaient en chantant au rythme du morceau. Ils portaient des tenues décontractées, profitant des derniers jours d’été à Los Angeles

© Groupe Grosby Les enfants de Ben Affleck et Jennifer Lopez, Fin et Emme, se retrouvent pour une promenade dans le quartier.

Ils ont récemment été photographiés avec JLo et Ben au Beverly Hills Hotel. L’ancien couple est actuellement séparé mais a décidé de se réunir pour un brunch en famille, où ils auraient partagé quelques démonstrations d’affection en public. Mais malgré leur rencontre, ils seraient en train de passer à autre chose.

« C’est Ben Affleck qui a eu l’idée de se rencontrer là-bas », a déclaré une source à Page Six. « Il voulait montrer qu’ils étaient des ex-maris amis, ajoutant : « Une fois qu’ils étaient ensemble, il ne pouvait plus s’empêcher de les toucher. »