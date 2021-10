Les enfants de Hugh Grant : tout savoir sur les 5 enfants de la star privée

Hugh Grant a cinq enfants avec deux femmes différentes. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les enfants de l’acteur emblématique de la comédie romantique.

Pendant les cinq premières décennies de sa vie, Hugh Grant, 61 ans, uniquement concentré sur sa carrière. L’acteur britannique est apparu dans certaines des comédies romantiques les plus emblématiques de tous les temps, notamment Quatre mariages et un enterrement, Notting Hill, et L’amour en fait. Mais une fois que Hugh a atteint la cinquantaine, il s’est aventuré dans la paternité lorsque son premier enfant, sa fille Tabitha, est né en septembre 2011. Au cours de la décennie qui a suivi, Hugh est devenu père de quatre autres enfants – deux fils et deux filles – issus de ses relations avec deux femmes différentes, Tinglan Hong et Anna Eberstein.

La vie de famille de Hugh est compliquée et il a gardé ses enfants à l’écart des projecteurs. Mais Hugh est vraiment ravi depuis qu’il est devenu père. « C’est tout simplement adorable d’avoir tout cet amour autour », a-t-il déclaré. Personnes en 2018. « Soudain, vous aimez quelqu’un plus que vous-même. C’est du jamais vu dans mon cas et ils t’aiment et c’est tout enchanteur. Ci-dessous, tout ce qu’il faut savoir sur les cinq enfants de Hugh Grant – et des détails sur cette vie de famille compliquée dont nous avons parlé.

Tabitha Grant

l’aîné des enfants de Hugh, Tabitha Grant, 9 ans, est né à la suite de ce que l’on a appelé « une liaison éphémère » entre l’acteur et une femme chinoise nommée Tinglan Hong. Le nom chinois de Tabitha est Tabitha Xaio Xi. « Je ne peux pas prétendre que ce n’était pas une petite surprise, mais c’est une très belle surprise », a déclaré Hugh précédemment. Ellen Degeneres à propos de l’arrivée de Tabitha. « C’est surprenant que tout le monde ait eu raison toutes ces années en disant : ‘Hugh, pourquoi n’as-tu pas d’enfants ? Cela change vraiment votre vie. Et vous vous dites : « Oh, tais-toi ! » Maintenant que je l’ai fait, je dois dire que cela change une vie.

Au cours des années qui ont suivi, Hugh a jailli de son enfant aîné. « J’aime beaucoup ma fille », a-t-il déclaré Le télégraphe quotidien en 2012. « [She’s] fantastique. »

Bourse John Mungo

Un an après la naissance de Tabitha, Hugh est redevenu papa. La défaite acteur et producteur de télévision suédois Anna Eberstein a accueilli un fils, Bourse John Mungo, 8. Selon de nombreux rapports au fil des ans, John attendait en fait un troisième enfant en même temps qu’Anna était enceinte de John et lui a donné naissance. Cela nous amène au prochain enfant de Hugh, la raison pour laquelle cette dynamique familiale est si compliquée.

Bourse Felix Chang Hong

Au début de la grossesse d’Anna avec John, Hugh a en fait retrouvé Tinglan et l’a de nouveau mise enceinte, ce qui signifie qu’il avait deux enfants en route à la fois. John, comme nous l’avons déjà dit, est né en septembre 2012. Trois mois plus tard, Tinglan a donné naissance à un fils nommé Bourse Felix Chang Hong. Hugh et Tinglan se sont apparemment séparés pour de bon après la naissance de Felix, et Hugh a poursuivi sa relation avec Anna.

Quatrième enfant

En décembre 2015, Hugh et Anna ont eu un deuxième enfant ensemble, une fille. Le nom de la fillette de 5 ans n’a pas été révélé publiquement par ses parents. Elle est le quatrième enfant de Hugh.

Cinquième enfant

Hugh est devenu papa de cinq enfants lorsque lui et Anna ont eu une autre fille, dont le nom n’a pas non plus été annoncé, en mars 2018. À l’époque, c’était en fait Elizabeth Hurley, avec qui Hugh est sorti de 1987 à 2000, qui a partagé la nouvelle de la naissance de la fille de Hugh. Elle a dit sur Bravo Regardez ce qui se passe en direct, « Il en a eu un autre la semaine dernière. Il en a cinq. Il avait plus de 50 ans quand il les a tous engendrés. Elizabeth a poursuivi en disant que son ex « est un papa enchanteur. Le fait d’avoir ces enfants l’a transformé.

Deux mois après que Hugh et Anna ont terminé leur famille, le couple s’est marié au bureau d’enregistrement de Chelsea le 25 mai 2018. Plus tard cet été-là, Hugh a parlé de sa vie de famille sur le Aujourd’hui Spectacle. « J’aurais dû le faire avant », a-t-il déclaré à propos d’avoir des enfants. « Je suis juste chanceux. J’ai une femme formidable. Je l AIME. Nous avons trois enfants ensemble, nous vivons ensemble.