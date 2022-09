Presque une époque s’est terminée avec la disparition de la reine Elizabeth II. Elle est décédée paisiblement hier dans sa propriété de Balmoral, en Écosse. Avec le décès du monarque, le duc et la duchesse de Sussex, les enfants de Harry et Meghan – le fils Archie et la fille Lilibet – obtiennent les titres officiels de prince et de princesse et maintenant, ils peuvent utiliser le style HRH (His/Her Royal Highness), s’ils sont prêts à l’utiliser. Maintenant que le prince Charles a progressé dans la succession pour devenir le roi Charles III, ce sera son dernier mot pour décider si ses petits-enfants continueront à utiliser les titres. C’est parce que l’année dernière, le palais de Buckingham a clairement indiqué qu’il limiterait le nombre de membres clés de la famille royale.

En 1917, le roi George V avait établi des protocoles selon lesquels les enfants et petits-enfants d’un souverain obtiendraient automatiquement le droit au titre de SAR et de prince ou de princesse. Mais en 2021,[now King] Charles a fait part de son intention de réduire le nombre de membres clés de la famille royale – ce qui révoquera les titres d’Archie et Lilibet – lorsqu’il deviendra monarque. Afin d’apporter des modifications aux protocoles établis par le roi George V, le roi Charles III devra désormais publier un amendement, appelé lettres patentes, pour révoquer le droit d’Archie d’être prince et le droit de Lili d’être princesse.

Mais, il convient de noter que jusqu’à ce que le roi Charles III prenne cette décision, Archie Mountbatten-Windsor restera un prix et Lilibet “Lili” Mountbatten-Windsor une princesse.

La discussion autour des titres d’Archie et de Lilibet a refait surface après la mort de la Reine car, en 2021, Meghan Markle a fait quelques révélations sur la sécurité de son fils dans une interview avec Oprah Winfrey.

Meghan avait déclaré qu’elle avait été choquée d’apprendre que son bébé ne bénéficierait pas de la protection de la police car il n’avait pas de titre. Elle a suggéré que la décision avait été prise par Buckingham Palace en raison de la race mixte d’Archie.

Harry et Meghan eux-mêmes ont cessé d’utiliser leurs styles HRH après s’être éloignés de la vie royale au début de 2020 et ont déménagé à Los Angeles pour en commencer un nouveau. Lors d’entretiens précédents, le duc de Sussex a toujours parlé du “fardeau” d’avoir un titre. Mais le couple a soutenu qu’il voulait que ses enfants aient des titres pour leur sécurité.

