Les enfants de Harry et Meghan, Archie et Lilibet, sont-ils prince et princesse ?

LONDRES – L’apparition en Grande-Bretagne cette semaine de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont séparés très publiquement de la vie royale il y a deux ans, a soulevé une vague de questions pour de nombreux observateurs royaux: leurs enfants seront-ils officiellement nommés prince et princesse après la mort de la reine Elizabeth II ?

Selon des règles vieilles de plus d’un siècle, tout enfant ou petit-enfant du monarque peut obtenir des titres royaux.

Alors que la grand-mère de Harry régnait, les enfants Mountbatten-Windsor, Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet “Lili” Diana, 1 ans, étaient trop loin dans la ligne de succession pour avoir automatiquement droit aux titres royaux. (La reine, homonyme de la petite Lilibet, avait le pouvoir de changer cela mais ne l’a pas fait, au grand dam des fans de Harry et Meghan.)

Sous le roi Charles III, Archie et Lilibet, en tant que ses petits-enfants, recevraient traditionnellement de nouveaux titres honorifiques – mais il n’est pas clair s’ils les ont déjà obtenus.

“Je m’attends à ce que la situation soit clarifiée. Cela n’a pas été le cas », a déclaré dimanche le commentateur royal Richard Fitzwilliams.

Dans une liste de personnes en lice pour succéder au monarque publiée par le palais de Buckingham, Archie et Lilibet – respectivement sixième et septième en ligne avec le trône – étaient appelés «Maître» et «Miss», et non «Prince» et «Princesse». ”

Le 10 septembre, le prince Harry et Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ont fait une rare apparition conjointe avec le prince et la princesse de Galles. (Vidéo : Le Washington Post)

Cela a alimenté la spéculation selon laquelle Charles, qui a déclaré qu’il souhaitait que les rangs de la monarchie soient “réduits” autour d’un noyau de membres de la famille royale travaillant à plein temps, pourrait rompre avec le précédent et refuser d’offrir à ses petits-enfants des titres royaux. Le palais n’a pas immédiatement répondu dimanche à une demande de commentaire du Washington Post.

La question du statut d’Archie et Lilibet a pris une nouvelle urgence l’année dernière lorsque le couple a déclaré dans une interview avec Oprah Winfrey que la famille royale traitait leur premier-né, Archie, différemment, notamment en lui refusant le titre de prince – un geste Meghan, dont mère est noire, a suggéré qu’elle était motivée par le racisme institutionnel au sein de la monarchie.

En 1917, le roi George V, l’arrière-arrière-grand-père de Harry, a publié un document juridique connu sous le nom de lettres patentes indiquant quels membres de la famille royale avaient droit au titre de prince ou de princesse et de SAR, son altesse royale, et les ornements royaux qui venir avec eux, ce qui peut inclure des compensations financières et des mécénats.

Harry et Meghan ont abandonné leurs propres titres de HRH dans le cadre d’un accord avec la famille royale lorsqu’ils se sont retirés dans des vies plus privées et ont déménagé en Amérique du Nord. (Comme The Post l’a rapporté, le couple et leurs enfants ont emménagé dans une maison de 14,7 millions de dollars à Montecito, en Californie.)

“Les petits-enfants des fils d’un tel souverain dans la lignée masculine directe (sauf seulement le fils aîné vivant du fils aîné du prince de Galles) auront et jouiront en toutes occasions du style et du titre dont jouissent les enfants des ducs de ces Nos Royaumes », lit-on dans le document de 1917.

Cela signifie que pendant qu’Elizabeth régnait, de tous ses arrière-petits-enfants, seul le fils aîné du prince William, le prince George, avait le droit d’être appelé son altesse royale. Cependant, elle a délivré un brevet pour permettre aux frères et sœurs de George, le prince Louis et la princesse Charlotte, d’avoir des titres de HRH.

Avec l’accession de Charles au trône, Archie et Lilibet “auraient dû être offerts [royal titles]”, a déclaré Fitzwilliams.

Dans son entretien avec Winfrey, Meghan a déclaré que pendant qu’elle était enceinte d’Archie, elle avait appris que le palais de Buckingham “ne voulait pas qu’il soit un prince ou une princesse” et qu'”il n’allait pas recevoir de sécurité”.

Face à l’examen minutieux des médias sur elle et sa famille, a déclaré Meghan, elle craignait que son fils ne soit moins en sécurité s’il ne bénéficiait pas de la protection complète qu’elle estimait provenir d’un titre royal. Elle a également déclaré qu’elle et Harry n’avaient pas pris la décision de ne pas donner à Archie le titre de prince, comme l’avaient suggéré certains médias à l’époque.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que la famille royale n’avait pas fait d’Archie un prince, Meghan a déclaré que des conversations se déroulaient “en tandem” sur le fait qu’Archie ne recevrait pas de titre et sur “à quel point sa peau pourrait être sombre à sa naissance”.

“L’implication était qu’on ne leur offrait pas de titres et cela était lié au racisme”, a déclaré Fitzwilliams. “C’était extrêmement dommageable.”

Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont parlé avec Oprah Winfrey de se détourner de la vie de membres de la famille royale dans une interview diffusée le 7 mars 2021. (Vidéo : The Washington Post)

Tous les membres de la famille royale ne choisissent pas de prendre un titre, et il n’est pas clair si Harry et Meghan voudront que leurs enfants les aient même s’ils leur sont offerts, a déclaré Fitzwilliams.

La princesse Anne, la fille d’Elizabeth, a choisi de ne pas donner à ses enfants, Peter et Zara, les titres de HRH. Elle a parlé de sa décision dans une interview de 2020 avec Vanity Fair. “Je pense que c’était probablement plus facile pour eux, et je pense que la plupart des gens diraient qu’il y a des inconvénients à avoir des titres”, a-t-elle déclaré. “Donc, je pense que c’était probablement la bonne chose à faire.”

Bien qu’il y ait de nombreux avantages à être un membre titulaire de la famille royale, un inconvénient majeur est le manque d’intimité qui accompagne un statut élevé aux yeux de la presse et du public. “D’un autre côté, si Harry et Meghan sont désespérément sensibles à cette question, comme il est apparu sur Oprah ils l’étaient, c’est très important bien sûr [that Archie and Lilibet] leur être offert, parce que c’est l’édit de 1917 », a déclaré Fitzwilliams.

Si on ne leur proposait pas de titres, “ce serait évidemment considéré comme un profond camouflet”, a-t-il ajouté. “S’ils l’étaient et s’ils ont décidé de ne pas les prendre, c’est un choix individuel.”

William Booth, Karla Adam et Jennifer Hassan ont contribué à ce rapport.