Les enfants de Gaza sont les plus touchés par le conflit Israël-Hamas

GAZA CITY, Gaza (AP) – Suzy Ishkontana parle ou mange à peine. Cela fait deux jours que la fillette de 7 ans a été tirée des décombres de ce qui était autrefois la maison de sa famille, détruite au milieu d’un barrage de frappes aériennes israéliennes. Elle a passé des heures enterrées dans l’épave alors que ses frères et sœurs et sa mère mouraient autour d’elle.

Les enfants subissent un traumatisme considérable lors du bombardement par Israël de la bande de Gaza. Pour certains, c’est un traumatisme qu’ils ont vu à plusieurs reprises tout au long de leur courte vie.

C’est la quatrième fois en 12 ans qu’Israël et les dirigeants du Hamas de Gaza entrent en guerre. Chaque fois, Israël a déclenché de lourdes frappes aériennes sur la bande de Gaza densément peuplée alors qu’il promet d’arrêter les barrages de roquettes du Hamas lancés vers Israël.

Suite:« Tous les ingrédients incendiaires imaginables »: voici ce qui a déclenché la pire violence au Moyen-Orient depuis 2014

Suite:Acteurs clés du conflit israélo-palestinien et pourquoi la paix reste insaisissable à Gaza

Selon les responsables de la santé de Gaza, au moins 63 enfants font partie des 217 Palestiniens qui ont été tués à Gaza depuis le début du dernier conflit entre Israël et le Hamas le 10 mai. Du côté israélien, 12 personnes ont été tuées par des roquettes du Hamas, toutes sauf l’un d’entre eux des civils, dont un garçon de 5 ans.

Israël dit qu’il fait tout ce qu’il peut pour empêcher les victimes civiles, notamment en émettant des avertissements pour que les gens évacuent les bâtiments sur le point d’être frappés. Alors que le Hamas a tiré des centaines de roquettes sur Israël, la plupart interceptées par des défenses antimissiles, l’armée israélienne a pilonné des centaines de sites à Gaza, où vivent quelque 2 millions de personnes coincées dans un tissu urbain serré.

Des vidéos sur les réseaux sociaux de Gaza ont montré le chagrin des survivants de familles anéanties en un instant.

«Ils étaient quatre! Où sont-elles? Quatre! a pleuré un père devant un hôpital après avoir appris que ses quatre enfants avaient été tués. Un autre montrait un jeune garçon criant «Baba», alors qu’il courait devant le cortège funèbre où des hommes transportaient le corps de son père à l’enterrement.

La famille Ishkontana a été enterrée sous les décombres de leur maison tôt dimanche, après des bombardements massifs du centre-ville de Gaza qui, selon Israël, visaient un réseau de tunnels du Hamas. Les grèves sont survenues sans avertissement.

Riad Ishkontana a raconté à l’Associated Press comment il a été enterré pendant cinq heures sous l’épave, coincé sous un morceau de béton, incapable d’atteindre sa femme et ses cinq enfants.

Suite:Une roquette de Gaza en tue 2; Israël renverse un bâtiment de 6 étages

Suite:Israël et le Hamas accusés de crimes de guerre à Gaza

«J’écoutais leurs voix sous les décombres. J’ai entendu Dana et Zain appeler: «Papa! Papa!’ avant que leur voix ne s’estompe, puis j’ai réalisé qu’ils étaient morts », a-t-il dit, faisant référence à deux de ses enfants.

Après avoir été secouru et emmené à l’hôpital, a-t-il dit, la famille et le personnel lui ont caché la vérité aussi longtemps qu’ils le pouvaient. «J’ai appris leurs morts les unes après les autres», a-t-il dit. Finalement, Suzy a été ramenée vivante, la deuxième aînée de ses trois filles et deux fils, et la seule survivante.

Bien qu’elle n’ait eu que des ecchymoses physiques limitées à cause de ses sept heures sous les décombres, la jeune fille était «en état de traumatisme et de choc graves», a déclaré le pédiatre Dr Zuhair Al-Jaro. L’hôpital n’a pas pu lui offrir le traitement psychologique dont elle avait besoin en raison des combats en cours, a-t-il déclaré.

«Elle est entrée dans une profonde dépression», dit-il. Ce n’est qu’aujourd’hui, a-t-il dit mardi, qu’elle a mangé quelque chose après avoir été brièvement autorisée à sortir de l’hôpital et avoir vu ses cousins.

Alors que son père parlait à l’AP, Suzy était assise sur le lit à côté de lui, silencieuse et étudiant les visages des personnes présentes dans la pièce, mais établissant rarement un contact visuel. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle voulait être en grandissant, elle s’est détournée. Lorsque son père a commencé à répondre à sa place, disant qu’elle voulait devenir médecin, la fille s’est mise à sangloter bruyamment.

Suite:Pelosi appelle à un cessez-le-feu israélo-palestinien; Austin exhorte Israël contre l’invasion terrestre

Suite:« Choquant et horrible »: Israël détruit le bureau de l’AP à Gaza

Ishkontana, 42 ans, qui a récemment cessé de travailler comme serveur en raison des verrouillages de coronavirus, a déclaré que Suzy était intelligente et technophile et adorait les smartphones et les tablettes. «Elle les explore, elle a plus d’expérience avec eux que moi», a-t-il déclaré. Elle aime aussi étudier et rassemblerait tous ses frères et sœurs dans une «classe» de théâtre, jouant le rôle de leur professeur, a-t-il déclaré.

Les Ishkontanas n’étaient qu’une seule famille détruite ce jour-là.

Les frappes de dimanche ont visé les tunnels du Hamas passant sous la ville de Gaza, a déclaré l’armée israélienne. Les avions de combat ont pilonné la rue al-Wahda, l’une des avenues commerciales les plus fréquentées de la ville, bordée d’immeubles avec des magasins, des boulangeries, des cafés et des magasins d’électronique au rez-de-chaussée.

Trois bâtiments se sont effondrés et plusieurs personnes d’au moins trois familles ont été tuées. Au total, 42 personnes sont mortes, dont 10 enfants et 16 femmes.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, un porte-parole de l’armée israélienne, a qualifié la situation qui a conduit aux décès d ‘«anormale». Il a déclaré qu’à un endroit, les frappes aériennes ont provoqué l’effondrement d’un tunnel, abattant des maisons avec lui, «et cela a fait un grand nombre de victimes civiles, ce qui n’était pas le but».

Il a dit que l’armée analysait ce qui s’était passé et «tentait de recalibrer» ses munitions pour empêcher une réapparition.

Il a déclaré que la campagne de bombardement ciblant les réseaux de tunnels serait étendue à davantage de zones de Gaza et que les militaires essaient lorsque cela est possible de frapper des tunnels sous les routes plutôt que sous les maisons.

Israël et le Hamas ont combattu des conflits similaires en 2009, 2012 et 2014, provoquant à chaque fois de lourdes destructions.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que 11 des enfants tués jusqu’à présent dans cette guerre avaient suivi ses programmes psychosociaux aidant les enfants à faire face aux traumatismes – un signe de la façon dont les enfants sont à plusieurs reprises victimes de la violence. Parmi eux se trouvait Dana, 8 ans, la sœur de Suzy.

«C’est la quatrième fois pour beaucoup d’entre eux de subir» des bombardements autour de leurs maisons, a déclaré Hozayfa Yazji, le responsable sur le terrain du conseil des réfugiés.

Les parents de Gaza essaient désespérément de calmer leurs enfants terrifiés alors que les bombes pleuvent, disant aux plus jeunes que ce n’est que des feux d’artifice ou essayant de mettre en place un front joyeux.

La violence «affectera bien sûr la psychologie de ces enfants», a-t-il déclaré. «Nous nous attendons à ce que … la situation soit bien pire et qu’un plus grand nombre d’enfants aient besoin de plus de soutien.»

Le conseil des réfugiés travaille avec 118 écoles à Gaza, atteignant plus de 75 000 élèves grâce à son programme Better Learning. Le programme forme les enseignants à faire face aux enfants traumatisés et organise des exercices amusants pour soulager le stress. Il effectue également des contrôles à domicile des enfants pour les aider.

Le secrétaire général du conseil, Jan Egeland, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, disant: «Épargnez ces enfants et leurs familles. Arrêtez de les bombarder maintenant.

Mais il a dit qu’à plus long terme, la fin du blocus de Gaza et de l’occupation du territoire palestinien est nécessaire «si nous voulons éviter davantage de traumatismes et de décès parmi les enfants».