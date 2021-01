Dwyane WadeLes enfants ne sont pas là pour ses activités d’anniversaire pour adultes.

Le pro du basketball à la retraite a pris Instagram pour partager une photo de lui et de sa femme Gabrielle Union pour fêter son 39e anniversaire.

« Comportement d’anniversaire! » il a écrit dans la légende. « 39 est déjà à la recherche. » Sur la photo, on peut voir une Gabrielle rougeoyante portant une robe et souriant largement tandis que Dwyane se tient derrière elle dans son costume d’anniversaire.

Alors que la plupart des commentaires sous la publication célébraient l’heureux couple, les enfants de Dwyane n’étaient pas très excités de voir ce moment intime.

Zaïre Wade, 18 ans, a écrit: « Ce n’est pas ce à quoi je voulais me réveiller. » Sa petite sœur de 13 ans Zaya Wade Je n’étais pas non plus fan de l’instantané, écrivant: « Ayooooo chill, je viens de m’entendre. »

Dwyane et Gabrielle partagent une fille de 2 ans Kaavia Union Wade et vivent avec les trois autres enfants de Dwyane – Zaïre, Zaya et Xavier—Des relations précédentes.