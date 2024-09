Les enfants de Diddy rompent le silence sur les rumeurs « blessantes et fausses » selon lesquelles la défunte mère Kim Porter a écrit un livre révélateur

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington

Les enfants de Sean « Diddy » Combs ont rompu le silence sur les « rumeurs blessantes et fausses » selon lesquelles leur défunte mère Kim Porter aurait écrit un livre révélateur sur sa relation avec le rappeur avant sa mort.

« Nous avons vu tellement de rumeurs blessantes et fausses circuler à propos de nos parents, de la relation entre Kim Porter et Sean Combs, ainsi que du décès tragique de notre mère, que nous ressentons le besoin de nous exprimer », a déclaré Quincy Brown, 33 ans, le premier enfant de Porter, dans un communiqué publié sur Instagram mardi.

Diddy et Porter sont sortis ensemble de manière intermittente dans les années 1990 avant de se séparer définitivement en 2007. Le couple a eu trois enfants ensemble – Christian, 26 ans, et les jumelles Jessie et D’Lila, 17 ans – et Diddy a également adopté le fils aîné de Porter, Quincy.

Porter est décédé d’une pneumonie lobaire en 2018.

Presque immédiatement après sa mort, des rumeurs ont commencé à circuler.

Puis, plus tôt ce mois-ci, un livre présenté comme les mémoires de Porter a été publié sur Amazon. LES MOTS PERDUS DE KIM : Un voyage pour la justice, de l’autre côté… détaille les allégations selon lesquelles Diddy aurait agressé Porter, déclenchant des rumeurs selon lesquelles sa mort était un acte criminel.

Le livre a été auto-édité par Chris Todd – de son vrai nom Todd Christopher Guzze – qui prétend avoir travaillé sur et résolu certaines des plus grandes enquêtes de meurtres très médiatisées au fil des ans, notamment Nicole Brown Simpson et le tueur du Zodiaque, selon Pierre roulante. Il affirme que les mémoires sont ceux de Porter et qu’il a mis la main dessus lorsqu’il a reçu une clé USB de deux sources de « l’industrie musicale ».

Kim Porter et Diddy sont sortis ensemble de manière intermittente des années 1990 à 2007, période pendant laquelle elle a donné naissance à trois de ses sept enfants (photographiés lors de la cérémonie annuelle des Oscars 2005) (Carlo Allegri/Getty Images)

Todd a admis au site qu’il ne savait pas si le livre était réel ou non. « Si quelqu’un me mettait les pieds dans le plat et me demandait : « C’est une question de vie ou de mort, ce livre est-il réel ? », je dois dire que je ne sais pas. Mais pour moi, c’est assez réel », a-t-il déclaré.

Dans une longue déclaration sur Instagram, Quincy, au nom de ses frères et sœurs, a qualifié de « tout simplement fausses » les allégations selon lesquelles sa mère aurait écrit un livre, ajoutant que quiconque prétend avoir un manuscrit « se présente sous un faux jour ».

« De plus, veuillez comprendre que tout soi-disant « ami » qui parle au nom de notre mère ou de sa famille n’est pas un ami et n’a pas ses meilleurs intérêts à cœur. »

Le chanteur a déclaré que la vie de sa famille avait été « brisée » lorsque leur mère est décédée à l’âge de 47 ans seulement.

« Elle était notre monde et rien n’est plus pareil depuis son décès. Même s’il a été incroyablement difficile de comprendre comment elle a pu nous être enlevée si tôt, la cause de sa mort est établie depuis longtemps », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas eu d’acte criminel.

« Le deuil est un processus qui dure toute la vie et nous demandons à chacun de respecter notre demande de paix alors que nous continuons à faire face à sa perte chaque jour. Nous sommes profondément attristés que le monde ait fait de ce qui a été l’événement le plus tragique de notre vie un spectacle. »

King Combs, Quincy Brown et Justin Dior Combs (de gauche à droite) au tribunal fédéral pour l’audience de mise en liberté sous caution de leur père le 17 septembre à New York (Seth Wenig/AP)

Quincy a poursuivi : « Notre mère doit rester dans les mémoires comme la femme belle, forte, gentille et aimante qu’elle était. Sa mémoire ne doit pas être entachée par d’horribles théories de conspiration. »

« Nous demandons à tout le monde de respecter notre mère, Kim Porter, et de tenir son héritage en haute estime afin qu’elle puisse reposer en paix. C’est ce qu’elle mérite. »

La déclaration ajoutait : « Nous t’aimons et tu nous manques, maman », avant de signer le message avec leurs noms.

L’avocat de Diddy a dit PERSONNES mardi que les prétendus mémoires sont « faux », « offensant » et « une tentative éhontée de tirer profit de la tragédie ».

Alors que Todd, l’éditeur, a admis Pierre roulante qu’il ne peut pas confirmer la validité du contenu, a-t-il déclaré Personnes:« Tu penses que Chris Todd risquerait son cul et sa réputation sur quelque chose de faux ? »

Quincy, le fils adoptif de Diddy et l’aîné des enfants de Porter, a publié mardi une longue déclaration au nom de ses frères et sœurs (@quincy/Instagram)

Les spéculations autour du livre surviennent alors que Diddy – qui a trois autres enfants, Justin, 30 ans, Chance, 18 ans, et Love, 23 mois – reste derrière les barreaux après son arrestation le 16 septembre pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution.

Diddy a plaidé non coupable des accusations et s’est vu refuser la libération sous caution à deux reprises.

Il est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où il a été en contact avec ses enfants, leur parlant brièvement au téléphone, a déclaré une source. Personnes.

Diddy fait également face à de multiples poursuites civiles, la dernière intentée mardi par Thalia Graves qui a accusé Diddy et son ancien chef de la sécurité, Joseph Sherman, de l’avoir droguée, violée « brutalement » et agressée physiquement en 2001.

L’Indépendant a contacté l’équipe média de Diddy et son avocat, Marc Agnifilo, pour obtenir des commentaires.

Le rappeur doit comparaître devant le tribunal le 9 octobre prochain.