Les enfants de Diddy critiquent les mémoires attribués à Kim Porter

Les enfants du mannequin Kim Porter et du magnat en difficulté Sean « Diddy » Combs critiquent un prétendu mémoire attribué à leur défunte mère qui décrit Combs dans des escapades sexuelles explicites avec des célébrités et comprend des allégations d’abus contre Porter, décédée en 2018.

« Les mots perdus de Kim : un voyage vers la justice, depuis l’autre côté… » Le livre a été récemment publié sur Amazon par Jamal T. Millwood pour Kimberly A. Porter. Il a été révélé plus tard que Millwood était l’auteur et journaliste d’investigation Chris Todd, qui, sous son nom de plume, a allégué dans le prologue du livre que l’une des dernières volontés de Porter était que « ces mémoires/journal soient rendus publics ». Mais même lui était sceptique quant à l’authenticité des prétendues entrées – nous y reviendrons plus tard.

Dans un déclaration commune Publié mardi sur Instagram, les quatre enfants de Porter ont déclaré qu’ils se sentaient obligés de s’exprimer après avoir vu les « nombreuses rumeurs blessantes et fausses » sur leurs parents et la relation de leurs parents.

« Les affirmations selon lesquelles notre mère aurait écrit un livre sont tout simplement fausses. Ce n’est pas le cas », ont déclaré les fils de Porter, Quincy, 33 ans, qu’elle a eu avec le musicien Al B. Sure!, le fils de Combs, Christian, 26 ans, et ses filles jumelles Jessie et D’Lila, 17 ans.

« Et quiconque prétend détenir un manuscrit se présente sous un faux jour », ont-ils ajouté. « De plus, comprenez bien que tout soi-disant « ami » parlant au nom de notre mère ou de sa famille n’est pas un ami. Il n’a pas non plus à cœur ses intérêts. »

L’avocate de Combs, Erica Wolf, a également qualifié le livre de « faux », « offensant » et de « tentative éhontée de tirer profit de la tragédie ». La famille de Porter « étudie » une action en justice. Personnes dit.

Le livre, dont l’échantillon de 58 pages est criblé de fautes de frappe et d’autres problèmes, a grimpé à la première place du classement de la plateforme. Littérature et fiction liste cette semaine, les gens et Pierre roulante signalé, après Combs a été inculpé La semaine dernière, le livre a été accusé de trafic sexuel, de racket et de prostitution. Mercredi matin, il était à la 7ème place du classement des 20 livres les plus vendus et les plus lus de la semaine sur la plateforme.

D’ailleurs, le nom de plume de l’auteur a sa propre légende : les théoriciens du complot pensent que Jamal T. Millwood est un pseudonyme utilisé par le rappeur assassiné Tupac Shakur — qui était signé par Death Row Records, un rival de Combs Bad Boy Records — qui est également nommé dans le livre. Shakur a été tué en 1996, et certains pensent que Diddy était lié à la fusillade mortelle malgré l’inculpation d’un autre homme pour le meurtre commis l’année dernière. Combs a nié avec véhémence toute implication.

Mais, comme Pierre roulante Selon les informations de mardi, le livre a été auto-édité par Todd Christopher Guzze, également connu sous le nom de Chris Todd. Todd a déclaré au média qu’il est un producteur, auteur et journaliste d’investigation à qui les mémoires présumés ont été remis – après que l’ex-épouse de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, l’a poursuivi en justice en novembre – par deux personnes qui ont déclaré être proches de Porter et Combs. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas être sûr que ce qui est écrit dans le matériel source soit vrai.

« Si quelqu’un me mettait les pieds dans le plat et me demandait : « Ce livre est-il vrai, c’est une question de vie ou de mort ? », je devrais dire que je ne sais pas. Mais pour moi, il est assez vrai », a déclaré l’auteur. « Parfois, il faut le dire. Peut-être que le livre n’est pas vrai à 100 %, mais peut-être que 80 % le sont. C’est pour inciter ces gens à se manifester et à corroborer ou à nier ce qu’il dit. [the claims]et cela m’aide en tant qu’enquêteur à connaître la vérité. »

Les meilleures amies de Porter, Kimora Lee Simmons et Lawanda Lane, ont confié à Rolling Stone qu’elles ne connaissaient pas l’auteur et que « chaque page de ce livre est fausse ». Elles ont également semblé douter que Porter ait travaillé sur ses mémoires avant sa mort, affirmant qu’elle était « extrêmement réservée ».

Dans leur déclaration, les enfants de Combs et Porter n’ont pas évoqué la surveillance accrue autour de leur père depuis les perquisitions effectuées en mars dernier au domicile du magnat du hip-hop et l’inculpation fédérale de la semaine dernière. (Combs, qui est toujours en détention dans une prison de New York, a plaidé non coupable des accusations ; son avocat l’a décrit comme innocent.) Au lieu de cela, les enfants ont réfléchi à la mort de leur mère et ont essayé de mettre fin aux spéculations qui l’entouraient, comme les allégations formulées dans le prologue du livre sur un acte criminel et un empoisonnement.

Porter, qui a fréquenté Combs de manière intermittente pendant environ 13 ans, est décédée en novembre 2018 après avoir été retrouvée inconsciente dans sa résidence de San Fernando Valley. Après une autopsie, le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a annoncé en janvier 2019 que la cause du décès de la femme de 47 ans était due à une pneumonie lobaire et que sa cause de décès avait été certifiée comme naturelle.

« Nos vies ont été brisées lorsque nous avons perdu notre mère. Elle était notre monde. Et rien n’est plus pareil depuis son décès. Bien qu’il ait été incroyablement difficile de comprendre comment elle a pu nous être enlevée si tôt, la cause de sa mort est établie depuis longtemps. Il n’y a pas eu d’acte criminel. Le deuil est un processus qui dure toute la vie. Et nous demandons à tout le monde de respecter notre demande de paix alors que nous continuons à faire face à sa perte chaque jour », ont-ils déclaré.

« Nous sommes profondément attristés que le monde ait fait de ce qui a été l’événement le plus tragique de nos vies un spectacle. Notre mère doit rester dans les mémoires comme la femme belle, forte, gentille et aimante qu’elle était. Sa mémoire ne doit pas être entachée par d’horribles théories du complot », poursuit le communiqué.

Les enfants ont demandé à leurs fidèles de respecter leur mère et de « tenir son héritage en haute estime afin qu’elle puisse reposer en paix ».

Cependant, à la suite de l’arrestation de Combs, les questions sur Combs et sur quiconque se trouvant dans son entourage se sont multipliées. La semaine dernière, le père de Quincy, Al B. Sure ! — dont il est question dans le livre — a appelé à une nouvelle enquête sur la mort de Porter et a résumé « Kim’s Lost Words » ainsi « fiction calculée ».

« Malheureusement, Kimberlina nous a été enlevée il y a bien longtemps. [too] bientôt et avant qu’elle ne puisse terminer ses véritables pensées avant que ce FAUX EDIT non autorisé ne soit publié sur AMAZON, dont la disparition de son ordinateur et de preuves vitales soulève beaucoup plus de questions », a écrit le hitmaker R&B dans une série des publications Instagram, formulant des allégations supplémentaires à l’encontre de Combs.

« Il est évident que sa capacité à révéler les réalités de ses abus personnels, à savoir le fait d’être droguée, le trafic sexuel et le trafic d’êtres humains dont elle a été témoin, à l’instar des actions courageuses de Mme Cassie Ventura, constituait une menace pour ceux qui profitaient de ces activités odieuses », a-t-il écrit. « En un mot, Kimberly nous aurait été enlevée parce qu’elle était sur la bonne voie pour accomplir ce que Mme Cassie Ventura a fait en [igniting] le feu de joie [sic] ce qui nous amène ici aujourd’hui avec l’avalanche qui a amené Satin [sic] dans leurs chambres.

Après que de nombreuses poursuites ont été intentées contre Combs depuis que Ventura a catalysé sa chute publique en novembre, l’ancien garde du corps de Combs a allégué dans une interview en mai que le producteur de musique en disgrâce avait été à plusieurs reprises « physique » avec Ventura et Porter.