Les enfants de ces 11 endroits ciblés dans la répression de l’obésité alors que le gouvernement lance la guerre contre la graisse

Les ENFANTS de 11 régions d’Angleterre ont été ciblés pour une aide supplémentaire pour déplacer les kilos – dans le cadre de la guerre du gouvernement contre l’obésité.

Les autorités locales ont été choisies pour tester des pilotes de perte de poids sur 6 000 enfants en raison du niveau de jeunes en surpoids là-bas.

Il s’agit de Barking et Dagenham, Brent, Enfield, Hounslow et Waltham Forest, Birmingham, Liverpool, Bradford, Tameside, Sandwell et Kingston Upon Hull.

Chaque place reçoit une part de 4,3 millions de livres sterling pour les « services élargis de gestion du poids des enfants ».

Cela fait partie des grands plans de lutte contre l’obésité – qui ont commencé par sévir contre les publicités de malbouffe – et verra des services déployés dans toute l’Angleterre pour aider les adultes et les enfants.

Le programme de gestion du poids numérique du NHS a été lancé aujourd’hui, soutenu par un financement gouvernemental de 12 millions de livres sterling.

Il offrira un soutien en ligne gratuit via les références des médecins généralistes et des équipes de soins primaires pour les adultes vivant avec l’obésité, afin de les aider à gérer leur poids et à améliorer leur santé.

Parallèlement à cela, 30 millions de livres sterling sont versées aux conseils afin que les résidents puissent s’inscrire pour obtenir de l’aide pour réduire leur poids – dans le but de mincir le pays.

Dans la plupart des régions, les services comprendront des sessions de 12 semaines, avec des conseils diététiques, des conseils en matière d’activité physique et un soutien pour aider les gens à adopter et à maintenir des habitudes plus saines.

Le mois dernier, les ministres ont annoncé un énorme effort pour améliorer la santé globale des Britanniques à la suite de Covid – dans le but de prévenir les problèmes avant qu’ils n’apparaissent.

ÉTOUFFER DANS L’ŒUF

Un adulte sur six et plus d’un enfant sur trois âgés de 10 à 11 ans sont en surpoids – l’obésité étant un facteur de risque important dans la lutte contre le virus.

L’obésité est liée à une réduction de l’espérance de vie et est un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques, dont le diabète de type 2, les cancers et les problèmes de santé mentale.

Le ministre de la Santé publique, Jo Churchill, a déclaré : « Nous voulons faire de l’option la plus saine une option facile, mais nous savons toujours que perdre du poids peut être difficile pour les gens.

« S’assurer que le bon soutien est disponible signifie que nous pouvons aider les individus à tirer le meilleur parti de l’impact positif que l’atteinte d’un poids santé peut avoir à la fois physiquement et mentalement. L’avantage est le leur. »

Le Dr Alison Tedstone, nutritionniste en chef de Public Health England, a déclaré: «Beaucoup d’entre nous ont lutté tout au long de la pandémie et des blocages pour maintenir les kilos en trop et maintenir un poids santé.

« Il est vital que tout le monde puisse obtenir de l’aide pour perdre du poids s’il en a besoin, il est donc particulièrement opportun et extrêmement bienvenu de voir l’ouverture de ces nouveaux services.

« Les causes de l’obésité sont liées aux endroits où nous vivons, travaillons et jouons, où, trop souvent, la nourriture proposée et l’environnement bâti peuvent rendre plus difficile le choix des options les plus saines.

« C’est pourquoi Public Health England travaille également avec les autorités locales pour aider à rendre les environnements locaux plus sains et fournir un soutien à la gestion du poids dans le cadre de la stratégie nationale plus large du gouvernement contre l’obésité. »