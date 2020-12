Si vous êtes les enfants d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, l’une des attentes de la vie sera plus d’attention qu’un enfant typique n’en profiterait.

Ce qui a été rafraîchissant, c’est que les enfants des superstars d’Hollywood n’ont pas saturé les projecteurs, ce qui signifie qu’il y a un certain changement dans leur apparence à chaque fois qu’ils apparaissent dans les médias.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne ont passé jusqu’à 19 ans à être photographiées alors que les fans de Brad et Ange réclament un aperçu de leurs enfants.

Les six enfants grandissent vite, Maddox étant le premier à atteindre l’âge adulte, alors qu’il était étudiant en deuxième année à l’université.

Maddox Jolie-Pitt

Maddox a eu 19 ans et est à l’Université Yonsei en Corée du Sud, bien qu’il fasse ses études à la maison avec Angelina pendant la pandémie de coronavirus.

Il a un programme chargé avec la biochimie, le coréen et le russe au menu, mais sa période forcée à la maison à Los Angeles a renforcé ses liens avec ses frères et sœurs.

Bien qu’il soit dévoué à Angelina, Maddox a eu une relation difficile avec Brad, qui a atteint un point critique lors d’une altercation sur un vol en provenance de France.







Les temps récents ont vu une amélioration et Brad a aimé passer du temps avec son fils pendant ses vacances scolaires, manquant les BAFTA 2020 dans le processus.

Pax Jolie-Pitt

Pax Jolie-Pitt sera le prochain à atteindre l’âge adulte alors que le jeune homme de 17 ans poursuit ses études à domicile, tout comme ses frères et sœurs.

Il est le plus privé des enfants et n’apparaît généralement qu’en public sur le tapis rouge des films de sa mère, qui sont de moins en moins nombreux.







Zahara Jolie-Pitt

Zahara a eu 15 ans et fait des vagues alors qu’Angelina a dit qu’elle était « émerveillée » par sa fille, qu’elle a adoptée d’Ethiopie à l’âge de six mois.

S’adressant à TIME avec la militante climatique ougandaise Vanessa Nakate, Angelina a déclaré à propos de Zahara: « J’ai tellement appris d’elle. C’est ma famille, mais c’est une femme africaine extraordinaire. »







Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh était le premier enfant biologique de Brad et Ange et a un lien étroit avec Zahara. Elle a maintenant 14 ans et a toute la confiance d’une adolescente et son propre style, qui l’a vue fuir les gammes de vêtements plus féminines.

Elle partage un groupe d’amitié similaire à Zahara et ils ont été vus faire du shopping avec la star de Stranger Things Millie Bobby Brown.







Vivienne Jolie-Pitt

Vivienne est une image crachée de sa mère ainsi que d’une jumelle de Knox, et a déjà été vue sur grand écran jouant la version bébé d’Aurora dans Maléfique.

Le jeune de 12 ans adore les animaux et a déjà acquis une ménagerie de petits amis à fourrure.







Knox Jolie-Pitt

Alors que la sœur jumelle Vivienne est le sosie d’Angelina, Knox a été béni avec les regards de son père.

Il est souvent vu lors de voyages shopping à Los Angeles avec Ange et avait collecté des fonds pour Hope for Paws en vendant des friandises pour chiens avec sa sœur jumelle.







