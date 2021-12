Les enfants de Benedict Cumberbatch : tout savoir sur ses 3 enfants

En plus de sa brillante carrière d’acteur, Benedict Cumberbatch est l’heureux père de trois fils. En savoir plus sur son adorable nichée ici.

Benedict Cumberbatch, 45 ans, a rapidement atteint le statut de star à Hollywood, commençant comme un favori bien-aimé de la BBC Sherlock. Il a depuis joué dans des films à succès comme Avengers : Fin de partie et Avengers : guerre à l’infini, tout en assumant des rôles de prestige dans des films comme Le jeu d’imitation et Jane Campionle dernier digne d’un Oscar Le pouvoir du chien.

Le natif de Londres est également le père de trois enfants qu’il partage avec sa femme Sophie Turner, metteur en scène et dramaturge, avec qui il est marié depuis 2015. Au cours de leur mariage, ils ont eu des fils Christophe, Hal, et Finlandais.

Acteur toujours occupé, Benedict a noté qu’il souhaitait également se pencher sur des rôles plus « amis des enfants » à l’avenir, pour être un exemple pour ses enfants. « Je veux qu’ils sachent ce que je fais dans la vie et ils ne le peuvent pas toujours à cause de la certification de mes films, nous serons tous beaucoup plus âgés au moment où ils les verront », a-t-il déclaré. Bonjour la Grande-Bretagne en 2017. « J’aimerais vraiment faire un travail adapté aux enfants à l’avenir, j’en ai fait un peu, mais il y en aura peut-être un peu plus. »

Découvrez ci-dessous les enfants de Benedict et Sophie, des plus âgés aux plus jeunes.

Christopher Carlton Cumberbatch

Le premier des « Cumberbabies », Christopher, est né le 1er juin 2015. Le garçon doit son deuxième prénom « Carlton » à son grand-père paternel, et ses parents l’appelleraient affectueusement « Kit ». Dans une interview avec le Courrier quotidien en 2015, Benedict a expliqué à quel point le fait de devenir parent l’avait affecté. « Pendant des années, j’ai supposé que mes parents étaient une chose, mais lorsque vous avez vous-même des enfants, votre perception d’eux change, tout comme les choses qu’ils ont faites au fil des ans. »

Il a poursuivi : « Vous interprétez les événements et les actions différemment et comprenez beaucoup plus profondément ce qu’ils ont fait pour vous et vécu pour vous. C’est une belle chose.

Hal Auden Cumberbatch

Hal Auden Cumberbatch est né le 3 mars 2017. Lors de son apparition sur Vivre avec Kelly et Ryan en 2016, Benedict a noté comment lui et sa femme Sophie se préparaient pour le deuxième bébé. « Ils disent qu’il faut un village pour un et qu’il faut probablement une ville pour deux », a-t-il dit en riant au sujet de la préparation de son deuxième enfant, disant que lui et Sophie étaient préparés pour le jeune « autant que vous pouvez l’être » et a noté comment « excitante » était la nouvelle du futur enfant.

Finn Cumberbatch

Finn Cumberbatch est né en 2019. Tout comme ses frères aînés, Benedict et Sophie ont gardé leur enfant à l’abri des projecteurs, se concentrant sur le maintien de la structure familiale et la discrétion. « Avoir un bébé, c’est énorme. Et à un niveau très inattendu. Soudain, j’ai compris mes parents beaucoup plus profondément que jamais auparavant », a-t-il déclaré. Vogue Royaume-Uni en 2016. « Je m’attendais à ce que, avec « Hamlet », ce soit un obstacle d’être père, car il s’agit avant tout d’être un fils. Mais c’est le contraire. Vous comprenez beaucoup mieux le fait d’être un fils, de devenir un père. »