Les enfants de Ben Affleck voient son amour pour Dunkin comme une “habitude excentrique”

L’amour de Ben Affleck pour Dunkin’ Donuts attire beaucoup l’attention, mais ses trois enfants semblent le prendre à bras-le-corps.

Sur le tournage de sa publicité pour le Super Bowl pour la marque, l’acteur a déclaré à People que sa famille considérait ses courses de Dunkin’ comme une bizarrerie.

“Il n’y a pas autant de Dunkin’s à Los Angeles où ils ont grandi, donc je pense qu’ils y voient une habitude un peu excentrique de leur père, c’est-à-dire qu’il y a un café auquel je reste fidèle et où je vais”, a-t-il déclaré. .

Il a ajouté, “mais ils savent que c’est associé à l’endroit où j’ai grandi et à Boston.”

Affleck a trois enfants avec son ex, Jennifer Garner : Violet Anne, 17 ans, Seraphina Rose, 14 ans, et Samuel, 10 ans. Il est actuellement marié à Jennifer Lopez, qui a deux enfants avec son ex-mari Marc Anthony, 15 ans- vieux jumeaux, Max et Emme.

“Je pense qu’ils sont charmés par ça. J’aime le penser. Je ne sais pas si c’est vrai, mais, comme pour tant d’autres choses, c’est ce que je me dis”, a plaisanté l’actrice oscarisée. “Je pense que c’est toléré, ce qui est le maximum que vous pouvez espérer en tant que parent d’adolescents, j’ai trouvé.”

La star de “Good Will Hunting” est devenue tristement célèbre pour avoir été repérée par les paparazzis avec un café Dunkin’ Donuts à la main. L’association entre la star et la marque était si forte qu’elle a conduit à la publicité du Super Bowl.

Le spot, qu’Affleck a également réalisé, mettait en vedette l’acteur travaillant dans une fenêtre de service au volant à Medford, dans le Massachusetts, en interaction avec de vrais clients. Il s’est conclu par une apparition de Lopez.

La star d'”Argo” a déclaré au Wall Street Journal qu’il existait des versions scénarisées et non scénarisées de la publicité, et que certaines des interactions non scénarisées avaient amené des clients à critiquer son service “inepte”.

“C’est Boston, après tout, donc nous avions des gens plutôt grossiers et agités qui étaient prêts à exprimer leur mécontentement de manière colorée, et je fais toujours pression pour inclure les plus intéressants d’entre eux dans certains des lieux sociaux les plus énervés”, il a dit à la sortie.