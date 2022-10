Les enfants de 8 ans et plus devraient subir un dépistage de l’anxiété

Plus tôt cette semaine, le Groupe de travail américain sur les services préventifs a recommandé que les médecins de soins primaires effectuent un dépistage de l’anxiété chez tous les enfants âgés de 8 à 18 ans, qu’ils présentent ou non des symptômes.

C’est la première fois que le panel d’experts médicaux donne ces conseils.

Il a également réaffirmé que les enfants âgés de 12 à 18 ans devraient faire l’objet d’un dépistage de la dépression, conseils qu’il a donnés les années précédentes.

De 2016 à 2019, quelque 5,7 et 2,8 millions d’enfants ont reçu un diagnostic d’anxiété et de dépression, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Cette décision de l’USPSTF vise à attraper et à traiter ces troubles dès le début.

“Pour les enfants plus âgés et les adolescents, le dépistage et les soins de suivi peuvent réduire les symptômes de la dépression et peuvent améliorer, voire résoudre, l’anxiété”, la déclaration se lit.

“Cependant, il existe très peu de preuves sur les avantages et les inconvénients du dépistage des enfants de moins de 8 ans pour l’anxiété et de moins de 12 ans pour la dépression.”