Les enfants de 12 à 15 ans seront inclus dans la campagne de vaccination de Chypre contre Covid

L’île a déclaré la mesure vendredi, affirmant que les adolescents pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 2 août. Le ministre chypriote de la Santé, Michalis Hadjipantela, a déclaré que cette décision était nécessaire dans la lutte contre la pandémie, déclarant que « la seule façon d’arrêter l’émergence de nouvelles souches agressives (de Covid-19) est la vaccination ».

Hadjipantela a appelé les jeunes à participer à la campagne de vaccination, le ministre déclarant « Nous invitons particulièrement nos jeunes à faire le grand pas et à se faire vacciner afin de protéger leurs grands-parents, leurs parents, eux-mêmes et l’ensemble de notre société.

Les enfants chypriotes recevront une dose d’un vaccin à ARNm, soit de Pfizer-BioNTech, soit de Moderna, à condition qu’ils aient le consentement de leurs parents.

La décision de Chypre d’offrir des vaccins contre le coronavirus aux adolescents intervient après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a publié une déclaration approuvant Moderna, également connu sous le nom de Spikevax, pour une administration chez les 12 à 17 ans la semaine dernière. Le régulateur médical avait déjà approuvé Pfizer pour une utilisation chez les enfants âgés de 12 à 15 ans au sein de l’UE fin mai.

L’île est devenue l’un des pays les plus récents à déployer des vaccins contre le coronavirus pour les mineurs. Mardi, l’Irlande a étendu sa campagne de vaccination aux 16-17 ans et a promis de faire vacciner tous les 12 à 15 ans d’ici la mi-septembre. La France et le Danemark ont ​​également donné leur feu vert à la vaccination de leurs populations d’enfants.

Depuis le début de la pandémie, Chypre a enregistré un peu plus de 100 700 cas de coronavirus, avec 416 personnes succombant au virus.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!