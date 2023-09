Les enfants d’aujourd’hui reçoivent 4 500 notifications par jour et détestent Facebook

Les enfants ne vont pas bien et sont soumis à une véritable caserne de ping au cœur de l’ère de l’information. Un nouveau rapport révèle que les enfants reçoivent plus de 4 500 notifications par jour et ont des applications préférées (et les moins préférées) de manière prévisible.

Le rapport vient de Common Sense Media et de l’hôpital pour enfants CS Mott de l’Université du Michigan. L’hôpital considère le smartphone comme un « compagnon constant » que les adolescents utilisent en moyenne quatre heures et demie par jour, selon les chercheurs qui suivent les données des téléphones portables de 11 à 17 ans aux États-Unis pendant une semaine. Seuls les appareils Android ont été utilisés dans cette expérience. Ces sujets ont également décroché leur téléphone en moyenne 51 fois par jour, avec des points de données allant de 2 à 498 appels. par jour. L’étude a également révélé que les enfants recevaient quotidiennement plus de 4 500 notifications sur leurs appareils, avec une moyenne de 237 pings par 24 heures. période. La majorité de ces notifications semblent provenir de Snapchat et Discord, entre autres plateformes de médias sociaux.

« Parce que les notifications sont très nombreuses et surviennent de jour comme de nuit, elles nécessitent une gestion par de jeunes utilisateurs », indique l’étude. « Snapchat et Discord se classent au premier rang en termes de nombre de notifications envoyées aux participants au cours d’une journée type, certains participants recevant des centaines de messages de ces plateformes. »

Les plateformes de médias sociaux à tous les niveaux attirent les adolescents à s’engager, TikTok étant la plus populaire au sein de la population étudiée. 50 % des adolescents impliqués ont utilisé TikTok à un certain titre pendant la semaine de collecte de données pendant en moyenne une heure et 52 minutes. Les adolescents impliqués dans l’étude ont déclaré à l’équipe de recherche que TikTok était une source de divertissement simple avec un algorithme incroyablement robuste par rapport aux autres services de partage de vidéos. des plateformes comme YouTube et Instagram.

«Je pense aussi que l’algorithme TikTok est bien meilleur que n’importe lequel des autres. Même les bobines Instagram et YouTube Shorts ressemblent à la même chose que TikTok, mais l’algorithme de TikTok est bien plus addictif, j’ai l’impression que [it]… vous attire davantage et il s’adapte aussi très rapidement », a déclaré un élève de 11e interrogé pour l’étude.

Facebook, quant à lui, gagne en popularité parmi les Zoomers et la génération Alpha. Même si nous avons compris que Facebook est le paradis des baby-boomers, l’étude a révélé que moins de 20 % des participants à l’étude ont utilisé la plateforme à quelque titre que ce soit au cours de la semaine. Ces résultats complètent une enquête de 2021, dans lequel seulement 2 % des 10 000 adolescents américains interrogés ont déclaré que Facebook était leur application préférée. De même, les données publiées l’année dernière par le Pew Research Center a découvert que Facebook était utilisé par moins d’un tiers des adolescents aux Etats-Unis