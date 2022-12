Les enfants dansent pour montrer ce qui est “tendance” en Inde

Les bobines Instagram sont remplies de vidéos de danse de chansons qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs trouvent intéressant de suivre la tendance et de les essayer sur la plateforme de partage de photos. Alors, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand on vous demande “Qu’est-ce qui est tendance en Inde ?” Eh bien, les geeks viraux connaîtraient la réponse mais ces jeunes filles ont décidé de danser et de montrer la tendance aux internautes qui ont adoré leur performance. la vidéo a attiré plus de 3,1 millions de vues et plus de 4 000 likes au moment de la rédaction de l’article.

L’utilisateur d’Instagram, Ningmar Yonjan Tmg, a partagé le clip qui commençait avec une fille demandant à l’autre : “Les gars, tere India me kya chal raha hai (Les gars, quelle est la tendance dans votre Inde) ?” Le plus jeune des deux a répondu : “Mere India me… (In my India)” et a commencé à chanter et à danser sur la chanson virale “Mera Dil Ye Pukare Aaja”. La chanson Lata Mangeshkar a retrouvé le chemin des tendances après qu’une fille pakistanaise, Ayesha, ait fait sensation sur Internet. Elle est devenue une sensation sur Internet après avoir groove sur la version remixée de la chanson de 1954.

Peu de temps après, la jeune fille a demandé : « Aur kya chal raha hai ? (Quoi d’autre est à la mode ?)” La petite fille a commencé à chanter et à danser sur une autre chanson qui n’était autre que “Patli Kamariya”. Cette chanson de Bhojpuri a également secoué les bobines Insta récemment.

Quelle réponse mignonne et groovy à la tendance qui est suivie non seulement par Desis mais aussi par les utilisateurs en dehors de l’Inde qui ont également essayé de suivre l’exercice. La vidéo virale de ces deux filles montrant ce qui est « viral » a conquis le cœur de plusieurs internautes.

Bientôt, ils ont commencé à commenter le clip de danse mignon comme l’un d’eux a dit: “Quand elle a dit que la simple Inde mey… si mignonne.” Un autre utilisateur d’IG a fait remarquer, “Cuteness overloaded” tandis que le troisième a dit, “Deux mignonnes dans un cadre. “

