Les enfants d’Angelina Jolie semblent favorables à la promotion du film « Maria »

Angelina Jolie est apparue au Festival du film de New York accompagnée de trois de ses enfants lors de la première de son nouveau film, Marie le dimanche.

Le Tomb Raider La star a foulé le tapis rouge de l’Alice Tully Hall du Lincoln Center, aux côtés de sa fille Zahara et de ses fils Maddox et Pax, qui semblaient de bonne humeur après son hospitalisation en juillet.

Selon Courrier quotidienl’actrice a enfilé une robe blanche avec une jupe plissée, qu’elle a associée à des talons noirs à bout ouvert.

De plus, sa fille l’a assortie dans une robe blanche en soie tandis que Maddox portait un costume noir classique et Pax en portait un gris, ainsi qu’une attelle de poignet noire.

De plus, ses trois plus jeunes enfants, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox, qu’elle partage avec son ex-mari Brad Pitt, étaient absents de l’action.

Il convient de mentionner que le couple est impliqué dans une âpre bataille de divorce depuis leur séparation en 2016.





De plus, les tresses blondes d’Angelina étaient séparées sur le côté et tombaient en cascade sur ses épaules et son dos.

Selon la publication, elle a ajouté une touche de couleur à son look avec un rouge à lèvres rouge vif. La star portait également des boucles d’oreilles pendantes en diamant.

Pendant ce temps, la maman adorée tenait la main de Pax et avait son autre bras enroulé autour de Zahara tandis que Pax souriait aux caméras tout en portant des lunettes de soleil noires.

Son apparition fait suite à l’horrible accident de vélo électrique dans lequel il a été impliqué en juillet dernier, qui l’a conduit à l’hôpital.