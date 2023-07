Les enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh, 17 ans, Zahara, 18 ans, Pax, 19 ans, et Knox, 14 ans, profitent d’une rare sortie entre frères et sœurs

Les enfants d’ANGELINA Jolie et Brad Pitt ont commencé leur été avec des liens frère-sœur.

Les quatre enfants des acteurs de la liste A, Shiloh, Zahara, Pax et Knox, ont récemment été vus en train de prendre une dose de caféine sur la colline de Los Angeles, en Californie.

Getty

Les quatre enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh, Zahara, Pax et Knox, ont été surpris à Los Angeles[/caption] Grille arrière

Les membres du clan Jolie-Pitt ont pris leur dose de caféine au Maru Coffee à Los Feliz[/caption] Grille arrière

Shiloh, Pax, Knox et Zahara étaient tous habillés avec désinvolture[/caption]

Le US Sun a obtenu en exclusivité des clichés du quatuor en visite au Maru Coffee, un café du quartier pittoresque de Los Angeles, Los Feliz.

Shiloh, 17 ans, menait la meute alors qu’ils trottaient dans le café, interagissant joyeusement les uns avec les autres.

Les paparazzi ont pris des photos d’eux en train de rire alors qu’ils s’approchaient du restaurant et d’eux portant calmement leurs lattes glacés alors qu’ils sortaient de l’établissement.

Shiloh portait deux verres à la main, en tenant vraisemblablement un pour son frère Knox, 14 ans, puisqu’il était le seul frère à ne pas porter de café au lait.

Les proches de Jolie-Pitt portaient des tenues décontractées : Shiloh portait un sweat à capuche rouge surdimensionné, un short noir et des Converse montantes noires, tandis que Pax et Knox portaient un t-shirt, un jean et des baskets.

Zahara, 18 ans, a enfilé un col rond noir, un jean et des Converse noires.

D’après les photos, il semble que Shiloh, Zahara, Pax et Knox aient une fratrie florissante.

Angelina, 48 ans, et Brad, 59 ans, ont élevé les quatre adolescents aux côtés de leurs deux autres enfants Maddox, 21 ans, et de la sœur jumelle de Knox, Vivienne, au cours de leur mariage.

Grille arrière

Les enfants d’Angelina et Brad semblent avoir une forte fratrie[/caption]

L’ancien couple doré d’Hollywood s’est séparé en 2016 après 12 ans ensemble, l’actrice de Tomb Raider citant des « différences irréconciliables » sur les papiers du divorce.

AFFAIRE DE FAMILLE

Angelina a jonglé avec le dilemme de nombreuses familles divisées pendant la pandémie de coronavirus de 2020 – comment gérer la garde partagée et les visites.

L’ancien couple a transporté leurs six enfants entre leurs maisons pendant le verrouillage, alors qu’ils partageaient leur temps entre eux, selon DailyMail.com.

Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox, qui étaient jeunes à l’époque, passaient du temps avec leurs deux parents, chez eux.

Qui sont proches les uns des autres dans le quartier exclusif de Los Felix à Los Angeles.

Pendant ce temps, Maddox était déjà légalement un adulte, il pouvait donc faire ses propres choix –

On croyait qu’il avait une relation glaciale avec son père.

Angelina a récemment raconté au magazine Time la lutte pour socialiser et maintenir une routine pour les enfants pendant la pandémie.

« Le COVID-19 a coupé les enfants de leurs amis, de leur scolarité régulière et de leur liberté de mouvement », leur a-t-elle dit.

Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox sont déjà scolarisés à domicile depuis des années, donc ce ne serait pas un énorme changement pour eux.

ÉTOURDISSEMENT DE L’ÉCOLE

Maddox étudiait la biotechnologie et les sciences de la vie à l’étranger à l’Université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud, en 2020.

Cependant, il a été contraint de retourner à Los Angeles après que sa première année a été interrompue par la crise des coronavirus.

Maddox utiliserait son temps dans le manoir d’Angelina à 24 millions de dollars à Los Feliz pour se concentrer sur ses études coréennes et russes.

Ses frères et sœurs plus jeunes comptent sur des tuteurs pour les matières de base telles que la lecture et l’arithmétique, ainsi que des leçons supplémentaires pour apprendre les langues et les instruments de musique – comme la guitare pour Shiloh.

Leurs enseignants utiliseront probablement la vidéoconférence pour leurs cours tandis que l’ordre de séjour à la maison dans tout l’État de Californie reste en place.

Cependant, des cours comme le karaté et la boxe, suivis par les enfants, auront été suspendus pendant la pandémie.

L’ancien couple – aurait conclu un accord de garde en novembre 2018 dans lequel Jolie conserve la garde principale de leurs enfants, mais Brad a beaucoup de temps de visite.

La maison d’un seul bloc de l’oscarisé – qu’il a achetée pour 1,7 million de dollars en 1994 avant d’acheter une propriété adjacente au fur et à mesure que sa famille grandissait – est proche de celle d’Angelina.

Il a beaucoup de jouets pour les enfants quand ils restent avec lui.

En plus de deux piscines extérieures, il dispose d’un trampoline géant et d’un immense skate bowl pour aider les enfants à rester actifs pendant la pandémie.

On ne sait pas combien de membres de leur personnel habituel ont continué à travailler avec eux pendant le verrouillage, car le clan Jolie-Pitt est généralement entouré d’une équipe d’agents de sécurité, de nounous, de tuteurs et de chauffeurs.

Grille arrière

Angelina partage les jumeaux Knox et Vivienne, les fils Maddox et Pax, et les filles Shiloh et Zahara avec Brad[/caption] Getty

Angelina et Brad ont divorcé après douze ans en 2016[/caption]