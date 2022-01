Les enfants d’Alan Alda : découvrez les 3 filles de la star de « MASH »

Alan Alda a une carrière de plusieurs décennies dans le cinéma et la télévision. Il est également un mari dévoué et un père adoré de trois filles. Découvrez-en plus sur sa douce famille ici!

Alan Alda, 85 ans, est un acteur de télévision et de cinéma lauréat d’un Emmy dont le rôle de Hawkeye Piere dans l’émission à succès des années 1970 PURÉE a volé le cœur comique de beaucoup. En plus de ses talents d’acteur, il a également réalisé 32 épisodes de la série, dont le spécial final de la série. De plus, il a été actif dans la sphère politique, s’exprimant sur les droits des femmes dans les années 70 et encourageant également les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à vivre pleinement leur vie malgré tout (il a été diagnostiqué en 2015).

En plus d’une carrière admirable, Alan a une femme aimante, Arlène Alda, 88 ans, à qui il s’est marié en 1957. « Ma femme dit que le secret d’un long mariage est un souvenir court », a déclaré Alan Plus proche hebdomadaire à la première du Festival du film de New York Histoire de mariage, ajoutant que cela « semble fonctionner ! »

« Je ne pense pas qu’on se gâte, on s’aime juste », a-t-il ajouté. « Sans elle, je ne ferais pas grand-chose parce que chaque fois que je sors de chez moi pour faire des travaux, elle me dit : ‘Tu vas être formidable.’ Et je lui dis la même chose. C’est une écrivaine et une photographe, toujours occupée, et je suis très fier d’elle.

De plus, Alan et Arlene partagent trois filles ensemble : Veille, Elisabeth, et Béatrice. En savoir plus sur sa famille ci-dessous!

Eve Alda Coffey

Eve Alda Coffey est le premier enfant d’Alan et Arlene, né le 18 décembre 1958. Contrairement à ses sœurs cadettes, Eve a opté pour un mode de vie plus traditionnel, en restant à l’écart des projecteurs et en ne suivant pas les traces de son père. Selon sa page Facebook, Eve a étudié la psychologie au Connecticut College et vit actuellement à Winchester, Massachusetts. Sa Gazouillement suggère également son ancienne organisation avec le parti démocrate et le soutien continu de son père.

Après qu’Alan ait révélé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, Eve s’est même rendue sur son Facebook pour partager son soutien. « Je suis contente que mon père ait décidé de rendre public le diagnostic de la maladie de Parkinson ce matin », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux, par Plus proche hebdomadaire. « Dans son interview sur CBS ce matin, il était très optimiste (ce qui est vraiment son approche) et a mentionné qu’il avait continué à travailler et qu’il avait « une vie bien remplie » depuis son diagnostic. Il n’a en quelque sorte pas mentionné que la « vie pleine » est un euphémisme… Je pense qu’il travaille de plus en plus dur maintenant qu’il ne l’a jamais fait ! »

Alan montre aussi adorablement le sien soutien d’Eve sur les réseaux sociaux, tweetant à quel point il « aime[d]” un tweet de son aîné après l’activisme #timesup des Golden Globes 2018.

Elisabeth Alda

Alan et Arlene ont accueilli leur deuxième enfant, Elisabeth Alda, le 20 août 1960. Quand elle était plus jeune, Elizabeth a décidé de suivre les traces de papa dans le show-business, faisant sa première apparition au cinéma dans le premier film d’Alan en 1981. Les quatre saisons. Elle est également apparue dans la comédie d’horreur de science-fiction de 1986 La nuit des creeps.

La carrière d’actrice d’Elizabeth a cependant été de courte durée, car elle a ensuite poursuivi une carrière dans l’éducation spécialisée. « Elisabeth [was an] actrice pendant un certain temps », a dit un jour Alan au Poste du samedi soir. « Mais ensuite, Elizabeth a décidé qu’elle ne se souciait pas vraiment d’agir. Elle est devenue éducatrice pour sourds et éducatrice spécialisée en général. [My daughters] tous ont des diplômes supérieurs et je suis très fier d’eux.

Béatrice Alda

Béatrice Alda a été accueillie dans la famille le 10 août 1961. La femme de 58 ans a également attrapé le virus de la comédie quand elle était plus jeune, apparaissant aux côtés de sa sœur Elizabeth dans le film de papa. Les quatre saisons. Béatrice est également apparue dans les films Une nouvelle vie, Hommes de respect, et plus. Elle a ensuite décidé de transformer sa passion pour le divertissement derrière la caméra, en créant une société de production Forever Films Studios et en co-réalisant et produisant le documentaire de 2008. Sortir tard. Le film suit la vie de personnes âgées gaies, lesbiennes et transgenres qui naviguent dans leur vie après être sorties tard dans la vie.

Beatrice est mariée à la cinéaste Jennifer Brooke et ils partagent quatre enfants ensemble. En plus de Sortir tard – que Jennifer a également co-réalisé avec son partenaire – le couple a co-réalisé et produit le documentaire de 2016 Jambes : un gros problème dans une petite ville concernant une polémique autour d’une sculpture de Larry Rivers dans une petite ville américaine.