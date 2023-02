Les enfants conçus par FIV affichent de solides performances de développement

7 février 2023 – La fécondation in vitro existe depuis assez longtemps pour que les chercheurs puissent désormais comparer les résultats développementaux et scolaires de ces enfants et de leurs pairs en âge scolaire.

Amber Kennedy, MBBS et ses collègues ont fait exactement cela. Ils ont trouvé peu de différence dans ces jalons entre un total de 11 059 enfants conçus par FIV et 401 654 enfants conçus spontanément dans une nouvelle étude.

“Les parents qui envisagent la FIV et les professionnels de la santé peuvent être rassurés sur le fait que les résultats de développement et d’éducation d’âge scolaire des enfants conçus par FIV sont équivalents à ceux de leurs pairs”, déclare Kennedy, auteur principal et obstétricien et gynécologue au Mercy Hospital for Women de l’Université de Melbourne. , Australie.

Le les conclusions ont été publiées en ligne le 24 janvier dans le journal PLO Médecine.

«Globalement, nous savons que les enfants nés par FIV se portent bien en termes de santé, mais aussi émotionnellement et cognitivement. Je n’ai donc pas été surpris. Je vis dans ce monde », déclare Ariadna Cymet Lanski, PsyD, présidente de l’American Society for Reproductive Medicine Mental Health Professional Group, qui n’était pas affiliée à l’étude.