Les enfants britanniques sont avertis de cacher leur identité juive alors que les incidents antisémites montent en flèche sur fond de guerre en Israël : rapport

Les incidents antisémites ont augmenté de 300 % au Royaume-Uni suite à l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, ce qui a conduit au moins une école à avertir ses étudiants juifs de cacher leur identité.

Deux diplômés de la Jewish Free School de Londres ont été tués lors de l’attaque du Hamas samedi. Les administrateurs ont dit aux parents que les élèves devraient éviter de porter des vestes d’uniforme qui pourraient les identifier comme juifs, et que les garçons devraient porter une casquette de baseball par-dessus leur couvre-chef, selon l’Independent.

« La chose la plus importante est d’assurer le passage en toute sécurité des élèves entre la maison et l’école et de s’assurer que cette école soit conçue pour s’occuper de nos enfants pendant la journée scolaire », ont déclaré les administrateurs.

CST, un groupe axé sur la sécurité des Juifs au Royaume-Uni, a enregistré au moins 89 incidents antisémites à travers le Royaume-Uni entre le 7 et le 10 octobre. Le groupe n’a enregistré que 21 incidents au cours des quatre mêmes jours en 2022, soit un pic de 324 %.

MISES À JOUR EN DIRECT : NETANYAHU DIT ‘LE HAMAS EST ISIS’ ALORS QU’ISRAËL SE PRÉPARE À L’INVASION TERRESTRE DE GAZA

L’auteur JK Rowling a souligné jeudi les craintes d’un parent londonien. Le parent a fait référence à un avis scolaire exhortant les étudiants juifs à cacher leur identité lorsqu’ils se rendent à l’école.

DES TERRORISTES LIÉS À L’IRAN ET DES GUÉRILLAS ENTOURENT ISRAËL : VOICI CE QUE NOUS SAVONS D’EUX

« Nous avons dit ‘plus jamais ça’. « Le Royaume-Uni était un refuge. Aujourd’hui, après le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste, il est conseillé aux enfants juifs britanniques de cacher leur identité lorsqu’ils se rendent à l’école, pour leur propre sécurité », a écrit Rowling.

« Il devrait y avoir une indignation massive quant à la nécessité de cela », a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont été témoins de manifestations de groupes pro-palestiniens dans les grandes villes. Les manifestants ont scandé des slogans encourageant les terroristes du Hamas et célébrant la mort de plus de 1 200 personnes tuées lors de l’attaque en Israël.

LES DEMS « SQUAD » FONT FACE À DES RÉACTIONS APPELANT AU « CESSEZ-LE-FEU » APRÈS LES ATTAQUES D’ISRAÉL : « NE PEUT PAS SIMPLEMENT CONDAMNER LE TERRORISME »

Malgré les troubles, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a souligné le soutien de son pays à Israël.

Le Dr Sara Nachshen, une mère juive qui a fait part de ses inquiétudes à un journal de Londres, a exhorté Sunak à tenir parole.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’espère sincèrement que Rishi Sunak honorera sa promesse de se tenir aux côtés d’Israël et de protéger les Juifs britanniques », a-t-elle écrit.